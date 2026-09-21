به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز بیت آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی شاهد حضور جمعی از مراجع تقلید، علما، روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم قم بود که برای عرض تسلیت و ابراز همدردی با خاندان آن عالم فقید در این مکان حضور یافتند.



آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم و آیت‌الله علیرضا اعرافی رئیس حوزه‌های علمیه از جمله شخصیت‌هایی بودند که با حضور در بیت آیت‌الله شبیری زنجانی، این ضایعه را به بیت ایشان تسلیت گفتند.



آیت‌الله گرامی، علوی بروجردی، صافی گلپایگانی و نمایندگان بیت آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید نیز در بیت آیت‌الله شبیری زنجانی حضور یافتند و مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، بهنام جو استاندار قم و جمعی از مسئولان استان نیز با حضور در بیت آیت‌الله شبیری زنجانی، ارتحال این مرجع فقید را به خاندان ایشان تسلیت گفتند.



همچنین جمعی از روحانیون و اقشار مختلف مردم قم از صبح امروز با حضور در بیت آیت‌الله شبیری زنجانی، در سوگ ارتحال این عالم فقید به ابراز تسلیت و همدردی پرداختند.



در جریان این مراسم، مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) نیز در سوگ خاندان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداختند.



پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه در قم تشییع و خاکسپاری می‌شود



پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه اول مهرماه از مسجد امام حسن عسکری(ع) تشییع می‌شود.



بر اساس اعلام بیت آیت‌الله شبیری زنجانی، مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری(ع) آغاز شده و پیکر ایشان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها بدرقه خواهد شد.



پس از برگزاری آیین تشییع، پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در جوار کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها به خاک سپرده می‌شود.