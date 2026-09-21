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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد؛ سکه جدید ۲۳۶ میلیون تومان

قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد؛ سکه جدید ۲۳۶ میلیون تومان

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید به ۲۳۶ میلیون تومان در بازار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، براساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم‌اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۳۴ میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۲۳۶ میلیون تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۲۰ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳۳ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۰۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۳۵۱ دلار است.

کد مطلب 6953867
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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