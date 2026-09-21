عوامل ترور روحانی اهل سنت پیرانشهر شناسایی و مجازات شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نژاد در این زمینه اطی دستوری به دادستان پیرانشهر و مراجع انتظامی و امنیتی تاکید کرده است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های پلیسی و اطلاعاتی نسبت به شناسایی، تعقیب و مجازات عوامل ترور اقدام کنند.



رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در بخشی از این دستور بیان کرده است اکنون که دشمن در برابر مقاومت، اتحاد و انسجام مردم سلحشور ایران ناکام مانده است، دست به اقدامات مذبوحانه می‌زند تا اتحاد و همدلی مردم استان را به هم بزند که ترور چند پیش و ناجوانمردانه شهید ماموستا نزهتی از این دست اقدامات است.



علی نژاد اظهار کرد:دشمن مثل همیشه در پروژه تفرقه افکنی خود بر علیه مردم بصیر استان و ایران اسلامی شکست خورده و ناکام و مفتضح شده است و این مهم با بصیرت مردم عزیز حاصل شده است.



شهید حاج ماموستا محمد نزهتی از روحانیون اهل سنت واساتید انقلابی و فعال دانشگاه بود، که روز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و در حین عزیمت به جشن میلاد نبی مکرم اسلام هدف حمله تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسید.