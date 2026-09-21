به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یک عملیات هماهنگ و با هوشیاری مأموران محیط‌زیست و همکاری نیروی انتظامی شهرستان درمیان، یک متخلف شکار و صید دستگیر شد.

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان درمیان بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات پیگیرانه محیط‌بانان این شهرستان، با اخذ دستور قضایی و همکاری مؤثر پرسنل انتظامی شهرستان، بازرسی از منزل یکی از متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج این بازرسی غافلگیرانه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، علاوه بر کشف پوست یک رأس قوچ وحشی که نشان از شکار غیرقانونی این گونه ارزشمند دارد، مجموعه‌ای از تجهیزات شکار و زنده‌گیری شامل یک قبضه سلاح خفیف، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح PCP و دو عدد تله مخصوص زنده‌گیری حیات‌وحش کشف و ضبط شد.

رجبی افزود: پرونده این متخلف پس از مستندسازی، تشکیل پرونده اولیه و طی مراحل قانونی، برای صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان درمیان تصریح کرد: ما در اداره حفاظت محیط‌زیست با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و همکاری با سایر ضابطان قضایی، هیچ‌گونه تخلفی را در عرصه زیست‌محیطی برنمی‌تابیم و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.