به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی که در هنرستان برکت سورک برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدرسه علاوه بر آموزش، بستری برای پرورش نسلی مسئولیتپذیر، خلاق، اخلاقمدار و توانمند است و دانشآموزان امروز، سازندگان آینده شهرستان و کشور هستند.
وی آغاز سال تحصیلی را فرصتی تازه برای یادگیری، تلاش و برنامهریزی برای آینده دانست و افزود: دانشآموزان باید دوران تحصیل را مغتنم بشمارند، پرسشگر باشند، مهارتهای مورد نیاز خود را فرا بگیرند و در کنار دانش، اخلاق، احترام، مسئولیتپذیری و کار گروهی را نیز بیاموزند.
فرماندار میاندورود با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس بیان کرد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند و امروز دانشآموزان در سنگر علم و دانش مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
بابایی لولتی ادامه داد: همانطور که دفاع از کشور نیازمند تلاش، همدلی و ایستادگی است، دستیابی به قلههای علمی نیز به اراده، پشتکار و تلاش مستمر نیاز دارد و باید در این مسیر نیز پیشرو باشیم.
وی همچنین از دانشآموزان به عنوان سرمایههای ارزشمند شهرستان یاد کرد و گفت: آینده میاندورود و کشور به توانمندی، دانش و خلاقیت نسل جوان وابسته است و باید زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.
فرماندار میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود از خیران مدرسهساز، حامیان دانشآموزان و مجموعههایی که در توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر تحصیلی مشارکت دارند، قدردانی کرد.
بابایی لولتی با اشاره به طرح پرسش مهر رئیسجمهور، اظهار کرد: پرسش مطرحشده این است که «مشکل را چگونه پیدا کنیم و آنگاه مشکل را چگونه حل کنیم؟»
وی از دانشآموزان خواست با نگاهی مسئلهمحور و خلاقانه به این پرسش بپردازند و تصریح کرد: برای حل هر مسئله ابتدا باید آن را بهدرستی شناسایی کرد، پرسشهای دقیق مطرح کرد و ریشههای مشکل را شناخت؛ سپس با بهرهگیری از دانش، خلاقیت، همفکری و احساس مسئولیت میتوان برای آن راهکار ارائه داد.
فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: تمرین حل مسئله از دوران مدرسه میتواند دانشآموزان را برای حضور مؤثرتر در جامعه و پذیرش مسئولیتهای آینده آماده کند.
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