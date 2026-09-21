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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

پایداری آب شرب ۷۸۰ خانوار روستایی در نهاوند بازگشت

پایداری آب شرب ۷۸۰ خانوار روستایی در نهاوند بازگشت

همدان-مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند از رفع اختلال و تعویض فوری شناور چاه آب شرب روستای کوهانی خبر داد و گفت: پایداری آبرسانی به ۷۸۰ خانوار این روستا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشم‌ده‌پهلوانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: به دنبال سوختن شناور چاه آب شرب روستای کوهانی از توابع بخش مرکزی نهاوند شاهد افت فشار و بروز اختلال در روند پایداری آبرسانی به اهالی این منطقه بودیم که بلافاصله اکیپ خدمات فنی و اتفاقات آبفا به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به مشخصات فنی این اقدام افزود: در این عملیات تجهیز و شناور معیوب از عمق چاه خارج شده و دستگاه جدید با موفقیت نصب و راه‌اندازی شد تا روند تامین آب شرب پایدار برای ۷۸۰ خانوار با جمعیتی افزون بر ۲ هزار و ۶۶۵ نفر به حالت عادی بازگردد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند در پایان با تاکید بر اهمیت استمرار خدمات‌رسانی در حوزه آب و فاضلاب روستایی خاطرنشان کرد: این عملیات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل استانداردهای فنی به سرانجام رسید تا اهالی محترم روستای کوهانی دغدغه‌ای در زمینه تامین آب شرب پایدار و بدون وقفه نداشته باشند.

کد مطلب 6953819

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