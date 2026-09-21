به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری مراسم ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در قم اظهار کرد: امسال با توجه به همزمانی این ایام با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران شهر قم انجام شده است.



مدیر ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران افزود: این برنامه‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با تعطیلی روز سه‌شنبه در شهر قم و همچنین شب زیارتی مسجد مقدس جمکران در سه‌شنبه شب، همزمان شده و پیش‌بینی می‌شود شمار زیادی از زائران در این روزها وارد قم شوند.



وی ادامه داد: بر اساس آمار سال گذشته حدود ۲۸۳ هزار خودروی سواری در ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها وارد شهر قم شدند و با توجه به شرایط امسال، احتمال افزایش حضور زائران وجود دارد و بر همین اساس دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان برای ارائه خدمات گسترده‌تر آماده شده‌اند.



رضوی با بیان اینکه موضوع اسکان زائران نیز در این برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ظرفیت اسکان حدود ۳۰ هزار نفر در اماکنی از جمله مساجد، حسینیه‌ها، مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، مدارس و تکایا پیش‌بینی شده است تا زائران در ایام شهادت بانوی کرامت از خدمات اسکان بهره‌مند شوند.



موکب‌ها برای خدمت به زائران ساماندهی شده‌اند



وی از فعالیت ۲۸۳ موکب در چارچوب برنامه‌های ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران خبر داد و گفت: از مجموع موکب‌های پیش‌بینی شده، ۱۸۳ موکب در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها و ۹۹ موکب در میدان آیینی امام خمینی(ره) مستقر خواهند شد و به زائران و مجاوران خدمات ارائه می‌کنند.



مدیر ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران، بیان کرد: خدمات پشتیبانی مورد نیاز مواکب نیز با همکاری مجموعه‌های مختلف فراهم شده است که تأمین آب بهداشتی، برق، کپسول‌های مورد نیاز برای پخت‌وپز و گاز مایع، فضای استقرار و تجهیزات مربوط به برپایی موکب‌ها از جمله این خدمات است.



رضوی ادامه داد: داربست و اسپیس مورد نیاز برای استقرار مواکب نیز با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم تأمین شده و به صورت رایگان در اختیار موکب‌ها قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: برای برخی مواکب متعلق به کشورهای مختلف که در این رویداد حضور دارند، در حد توان مجموعه اقدامات ویژه‌ای در زمینه آماده‌سازی و تزئین محل استقرار مواکب انجام شده است تا زمینه مناسب‌تری برای ارائه خدمات آنان فراهم شود.



رضوی با اشاره به تأمین اقلام مورد نیاز مواکب گفت: بخشی از ارزاق مورد نیاز موکب‌ها نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و بخش بازرگانی تأمین شده و اقلامی مانند برنج، شکر، قند، چای، گوشت، مرغ و روغن با ارائه حواله در اختیار مواکب قرار می‌گیرد.



امنیت و بهداشت مواکب را با جدیت دنبال می‌کنیم



مدیر ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران امنیت و بهداشت مواکب را از موضوعات مهم در روند برگزاری این برنامه دانست و افزود: این موضوعات در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مورد توجه ویژه قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات در این بخش‌ها صورت گرفته است.



وی گفت: جلسه ویژه‌ای با حضور مسئولان و موکب‌داران در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد و در این نشست برنامه‌ها، الزامات و خدمات پیش‌بینی شده به موکب‌داران ارائه شد تا مجموعه‌های مردمی با آمادگی بیشتری در ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها فعالیت کنند.



رضوی، با بیان اینکه امسال پنجمین سال فعالیت این ستاد در زمینه پشتیبانی از مواکب و مجموعه‌های مردمی است، اظهار کرد: این خدمات با همراهی و همکاری نهادهای مختلف دولتی و مجموعه‌های خدمت‌رسان دنبال می‌شود و از حمایت تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ، استاندار قم و شهردار قم در این زمینه قدردانی کرد.



وی افزود: ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران از آغاز فعالیت خود در پنج سال گذشته تلاش کرده با همراهی مردم و ظرفیت‌های مردمی در جایگاه‌های مختلف به ارائه خدمت بپردازد و فعالیت این مجموعه وابسته به هیچ نهاد خاصی نیست.



رضوی ادامه داد: این ستاد امیدوار است امسال نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری مجموعه‌های مختلف بتواند خدمات شایسته‌تر و گسترده‌تری را به زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها ارائه کند.



اتوبوس‌های رایگان برای کاهش ترافیک پیش‌بینی شده است



وی با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه ترافیک اطراف حرم مطهر گفت: برای جلوگیری از تکرار مشکلات ترافیکی سال گذشته، پیش‌بینی شده است اتوبوس‌های رایگان از مبادی ورودی شهر در اختیار زائران و مجاوران قرار گیرد تا انتقال آنان به محدوده مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر با سهولت بیشتری انجام شود.



مدیر ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران افزود: زائران می‌توانند با استفاده از این خدمات به مرکز شهر دسترسی پیدا کنند و از ظرفیت مواکب مستقر در اطراف حرم مطهر بهره‌مند شوند و سپس برای زیارت و عزاداری به حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها مشرف شوند.



رضوی با تأکید بر اینکه همه مواکب فعال در این برنامه دارای مجوز فعالیت از سوی ستاد مردمی هستند، اظهار کرد: این مواکب به صورت دعوتی از میان مجموعه‌های مردمی داخل کشور و کشورهای مختلف برای حضور در ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها انتخاب و ساماندهی شده‌اند.



وی ادامه داد: فراخوان حضور مواکب از مدت‌ها قبل منتشر شده بود و مجموعه‌هایی که آمادگی خود را اعلام کردند، پس از مراجعه به ستاد مردمی، فرم‌های مربوط به نوع خدمات و ظرفیت‌های خود را تکمیل کردند و بر اساس اطلاعات ارائه شده، جانمایی مواکب انجام شد.



رضوی با اشاره به محدودیت ظرفیت موجود برای پذیرش مواکب بیشتر گفت: تعداد مجموعه‌هایی که برای برپایی موکب و ارائه خدمت در قم اعلام آمادگی کردند بیش از ظرفیت قابل جانمایی بود و به همین دلیل امکان پذیرش همه درخواست‌ها فراهم نشد و امیدواریم در سال‌های آینده زمینه حضور و خدمت‌رسانی تعداد بیشتری از این مجموعه‌ها فراهم شود.



وی در پایان از رسانه‌ها و مجموعه صدا و سیما برای انعکاس این رویداد قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در معرفی این برنامه و اطلاع‌رسانی درباره خدمات ارائه شده به زائران و مجاوران نقش مهمی دارند و امیدواریم این رویداد بین‌المللی و مردمی به شکل شایسته‌ای به اطلاع مردم برسد.