  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

هوا در خراسان جنوبی گرم‌تر می‌شود

هوا در خراسان جنوبی گرم‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا روز چهارشنبه روند افزایش دما در استان ادامه دارد و هوا گرم‌تر می‌شود.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان روز جمعه وضعیت جوی خراسان جنوبی پایدار و ثابت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: البته امروز دوشنبه ۳۰ شهریور در مرز شرقی استان گاهی وزش باد شدید و تندباد دور از انتظار نیست.

زارعی ادامه داد: در خصوص وضعیت دمایی نیز با استقرار پرارتفاع جنب حاره، روند افزایشی دما تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و در واقع هوا در استان گرم‌تر می‌شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قاین با ۱۳ درجه خنک‌ترین و طبس با ۴۲ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین بیرجند در خنک‌ترین ساعات ۱۴ درجه و در گرم‌ترین ساعات ۳۴ درجه بوده است.

کد مطلب 6953436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه