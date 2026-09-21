فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان روز جمعه وضعیت جوی خراسان جنوبی پایدار و ثابت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: البته امروز دوشنبه ۳۰ شهریور در مرز شرقی استان گاهی وزش باد شدید و تندباد دور از انتظار نیست.
زارعی ادامه داد: در خصوص وضعیت دمایی نیز با استقرار پرارتفاع جنب حاره، روند افزایشی دما تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و در واقع هوا در استان گرمتر میشود.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قاین با ۱۳ درجه خنکترین و طبس با ۴۲ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین بیرجند در خنکترین ساعات ۱۴ درجه و در گرمترین ساعات ۳۴ درجه بوده است.
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