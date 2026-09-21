به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، محسن علیاکبریان مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با اشاره به اجرای فرایند ارزیابی سالانه شرکتهای عضو پارک اظهار کرد: ارزیابی سالانه باهدف شناخت دقیقتر وضعیت و عملکرد واحدهای فناور و بهروزرسانی اطلاعات شرکتهای عضو انجام میشود.
علیاکبریان با اشاره به نتایج ثبتشده در این فرایند اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارزیابی، در مجموع ۳۳۶۵ عنوان محصول فناورانه در شرکتهای عضو پارک شناسایی و ثبت شده است.
وی افزود: در جریان ارزیابی امسال نیز ۱۱۰ عنوان محصول جدید شناسایی و به فهرست محصولات ثبتشده اضافه شد.
علیاکبریان همچنین از ثبت ۷۱ عنوان نوآوری خبر داد و گفت: این اطلاعات تصویری بهروزتر از وضعیت محصولات و فعالیتهای نوآورانه شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس ارائه میکند و امکان رصد روند توسعه فناوری در شرکتها را فراهم خواهد کرد.
ارزیابی شرکتها در پنج محور و معرفی برترینها در اجلاس سالانه پارک
مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس در ادامه با اشاره به ارزیابی صورتگرفته از شرکتها گفت: این ارزیابی محورهایی همچون توسعه فناوری و نوآوری، توسعه اقتصادی، توسعهسازمانی، همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و مسئولیت اجتماعی را در برمیگیرد. بر اساس این ارزیابی شرکتهای برتر منطقه نوآوری ایران در اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس معرفی و تقدیر میشوند.
علیاکبریان افزود: در بخش توسعه فناوری و نوآوری، موضوعاتی مانند سطح فناوری، عمق دانش فنی و نوآوری در محصولات و بازار موردتوجه قرار میگیرد و در بخش توسعه اقتصادی نیز شاخصهایی از جمله رشد فروش، سودآوری و صادرات شرکتها بررسی میشود.
وی ادامه داد: وضعیت ساختار سازمانی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی و بخشهای مرتبط با بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان نیز در محور توسعهسازمانی مورد ارزیابی قرار میگیرد و میزان و سطح قراردادهای پژوهشی شرکتها با دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیز در بخش همکاریهای علمی بررسی میشود.
علیاکبریان در پایان تأکید کرد: دادههای حاصل از ارزیابی سالانه، علاوه بر ایجاد اشراف اطلاعاتی نسبت به عملکرد و ظرفیتهای شرکتهای عضو، میتواند مبنایی برای شناسایی ظرفیتهای جدید، برنامهریزی حمایتی و توسعهای و ارزیابی مسیر رشد واحدهای فناور در منطقه بینالمللی نوآوری ایران قرار گیرد.
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