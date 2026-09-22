روایت شهدای مدرسه بر دیوارهای تهران در آستانه مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه برای بسیاری از دانشآموزان با شور بازگشت به مدرسه، دیدار دوباره با دوستان و نشستن پشت نیمکتهای کلاس آغاز میشود؛ اما برای دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب، آغاز سال تحصیلی یادآور جای خالی همکلاسیهایی است که دیگر در کلاس حاضر نیستند. سازمان زیباسازی شهر تهران نیز در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، این روایت از شادی و فقدان را به تابلوهای شهری پایتخت آورده است.
طاها حکیمی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، کمپین فرهنگی متفاوتی را روی تابلوهای شهری پایتخت اکران کرده است؛ اکرانهایی که با دیالوگهای روزمره، پیوندی میان شادی بازگشایی مدارس و یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برقرار میکنند.
وی افزود: در این روایت دوگانه، جملاتی مانند «خانم اجازه! ما بگیم؟»، «یادت نره لقمهات رو بخوری مامان» و «کاش امسالم بیفتیم تو یه کلاس» حالوهوای شیرین مدرسه را تداعی میکنند.
حکیمی ادامه داد: در سوی دیگر، جملههایی مانند «ماکان نصیری؛ حاضر» در کنار «آقا اجازه! امسال صندلی میکاییل میرذوقی خالیه» قرار گرفته تا بغض نبود همکلاسیها را روایت کند.
معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: در ادامه این روایت، جمله «ما ۲۱۰ شب تو میدون بودیم» نیز تصویری از نسلی است که در میان شادیهای کودکانه، داغ فقدان و مقاومت را نیز با خود حمل میکند.
وی همچنین از اجرای طرح نصب پرچمهای جمهوری اسلامی ایران بر سردر مدارس شهیدپرور تهران خبر داد و گفت: به همت معاونت هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران و همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، پرچمهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران بر سردر ۵۷ مدرسه تهران که در جنگ دوازدهروزه و جنگ اخیر شهید تقدیم کردهاند، نصب شده است.
حکیمی هدف از اجرای این طرح را پاسداشت یاد و خاطره شهدا، هویتبخشی به فضای شهری و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل دانشآموز عنوان کرد و افزود: در این طرح، پرچم ایران بهعنوان نماد وحدت، اقتدار و سربلندی، بر پیشانی مدارسی نشسته است که نامشان با خاطره شهادت گره خورده است؛ مدارسی که در جنگهای اخیر، شهدایی از میان دانشآموزان و معلمان خود را تقدیم میهن کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: نصب این پرچمها در آستانه مهر، پیوندی میان شور بازگشایی مدارس و یاد شهدای جنگ دوازدهروزه و جنگ اخیر ایجاد کرده و حال و هوای متفاوتی به سردر این مدارس بخشیده است.
به گفته معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، اکرانهای فرهنگی یادشده تا پایان مهرماه روی تابلوهای شهری تهران در معرض دید شهروندان قرار دارد.
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