به گزارش خبرنگار مهر، مهسا کمالی ملی‌پوش فوتسال زنان ایران راهی عمان شد و با تیم قریات به توافق رسید. کمالی که فصل گذشته در ترکیب مس کرمان حضور داشت پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر ایران تصمیم گرفت فوتبال خود را خارج از کشور ادامه دهد و به تیم قریات عمان ملحق شد.

این بازیکن پیش از حضور در مس کرمان سال‌ها برای مس رفسنجان به میدان رفت و سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتسال زنان ایران را نیز در کارنامه دارد.

کمالی در فصل گذشته یکی از بازیکنان مس کرمان بود و این تیم در پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان ایران در جایگاه چهارم قرار گرفت.

او همچنین در سال گذشته همراه با تیم ملی فوتسال زنان ایران در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان حضور داشت. رقابتی که برای نخستین بار در تاریخ این رشته برگزار شد.