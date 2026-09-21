به گزارش خبرنگار مهر، آیین توزیع بسته‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) لامرد ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام محمد آزاد امام‌ جمعه و سرهنگ علی گله داریان فرمانده سپاه این شهرستان برگزار شد.

احمد محمودی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لامرد در این مراسم گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ۴۵۲ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان قرار دارند.

وی افزود: با مشارکت خیران و همکاری صنایع شهرستان، ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لامرد ادامه داد: برای دانش‌آموزان باقی‌مانده نیز کمک‌هزینه نقدی برای تأمین ملزومات تحصیلی در نظر گرفته شده است.

محمودی با اشاره به اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان، گفت: از این مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای تهیه بسته‌های تحصیلی و ۵۰ میلیون تومان نیز به صورت نقدی اختصاص یافته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لامرد تأکید کرد: حمایت از تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش، از اولویت‌های کمیته امداد است و تلاش می‌شود دانش‌آموزان نیازمند بدون دغدغه تأمین ملزومات آموزشی، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.