بررسی ۱۸ پرونده در کمیسیون عفو لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در جلسه کمیسیون عفو استان لرستان با اشاره به روند بررسی درخواستهای محکومان در حال تحمل حبس اظهار کرد: در کمیسیون عفو، ابعاد گوناگون پروندهها از جمله سوابق کیفری، وضعیت خانوادگی، شخصیتی و میزان تأثیر مجازات بر اصلاح رفتار محکوم با دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تأثیر تربیتی مجازات؛ یکی از شاخصهای تصمیمگیری
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در موضوع عفو، نگاهی انساندوستانه توأم با رعایت قانون است، افزود: آنچه بیش از هر چیز در کمیسیون عفو ملاک عمل قرار میگیرد، سنجش میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم است.
وی ادامه داد: اگر به این نتیجه برسیم که زندانی متنبه شده، مجازات اثر اصلاحی خود را گذاشته است و وضعیت او به گونهای است که پس از آزادی و بازگشت به جامعه مرتکب جرم جدیدی نخواهد شد، قطعاً با درخواست او مساعدت کرده و نظر موافق خود را اعلام میکنیم.
مخالفت با درخواست عفو افراد مخل امنیت جامعه
علیمحمدی بر ضرورت صیانت از امنیت و آرامش عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: در نقطه مقابل، اگر پس از بررسیهای دقیق کارشناسی مشخص شود که اعطای عفو به فرد موجب تجری او شده و خطری متوجه امنیت و آسایش جامعه خواهد کرد، با چنین درخواستهایی قاطعانه مخالفت خواهد شد.
بررسی جزئیات پروندهها در کمیسیون عفو
وی در پایان با تقدیر از تعامل و هماندیشی اعضای کمیسیون عفو استان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز بحثهای تخصصی و خوبی صورت گرفت و تکتک پروندهها با جزئیات مورد بررسی قرار گرفتند.
رئیسکل دادگستری لرستان تصریح کرد: سیاست اصولی دادگستری این است که اگر فردی واقعاً استحقاق استفاده از این تأسیس حقوقی را داشته باشد، از مساعدتهای قانونی بهرهمند شود و در غیر این صورت، مراتب عدم موافقت با درخواست اعلام خواهد شد.
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