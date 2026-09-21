  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

جنگنده‌های سعودی یمن را بمباران کردند

جنگنده‌های سعودی یمن را بمباران کردند

جنگنده‌های سعودی لحظاتی قبل مناطقی از استان‌های تعز و الجوف را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المسیره یمن امروز دوشنبه از حمله جنگنده‌های عربستان به شهر حیفان در استان تعز خبر داد.

المسیره گزارش داد: حملات عربستان به روستاهای شهر الظاهر و بخش‌هایی از شهر حیدان به بیش از ۱۳۵ حمله موشکی و خمپاره‌ای طی ۱۲ ساعت گذشته رسیده و این حملات همچنان ادامه دارد.

جنگنده های سعودی شهر الحزم در استان الجوف را نیز بمباران کردند.

پیش از این نیز عربستان شهرهای سحار، رازح و شدا در مرز یمن واقع در استان صعده را هدف حملات خود قرار داده بود.

جنگنده‌های عربستان پیشتر به ساختمان دولتی در شهر المتون در استان الجوف حمله کرده بودند.

کد مطلب 6954079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه