به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المسیره یمن امروز دوشنبه از حمله جنگندههای عربستان به شهر حیفان در استان تعز خبر داد.
المسیره گزارش داد: حملات عربستان به روستاهای شهر الظاهر و بخشهایی از شهر حیدان به بیش از ۱۳۵ حمله موشکی و خمپارهای طی ۱۲ ساعت گذشته رسیده و این حملات همچنان ادامه دارد.
جنگنده های سعودی شهر الحزم در استان الجوف را نیز بمباران کردند.
پیش از این نیز عربستان شهرهای سحار، رازح و شدا در مرز یمن واقع در استان صعده را هدف حملات خود قرار داده بود.
جنگندههای عربستان پیشتر به ساختمان دولتی در شهر المتون در استان الجوف حمله کرده بودند.
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