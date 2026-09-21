به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المسیره یمن امروز دوشنبه از حمله جنگنده‌های عربستان به شهر حیفان در استان تعز خبر داد.

المسیره گزارش داد: حملات عربستان به روستاهای شهر الظاهر و بخش‌هایی از شهر حیدان به بیش از ۱۳۵ حمله موشکی و خمپاره‌ای طی ۱۲ ساعت گذشته رسیده و این حملات همچنان ادامه دارد.

جنگنده های سعودی شهر الحزم در استان الجوف را نیز بمباران کردند.

پیش از این نیز عربستان شهرهای سحار، رازح و شدا در مرز یمن واقع در استان صعده را هدف حملات خود قرار داده بود.

جنگنده‌های عربستان پیشتر به ساختمان دولتی در شهر المتون در استان الجوف حمله کرده بودند.