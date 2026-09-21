به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری صبح دوشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه مخزن امن موزه منطقهای غرب کشور با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت این طرح اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه مخزن امن موزه منطقهای غرب کشور به مراحل پایانی خود رسیده و هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی در آستانه تکمیل نهایی قرار دارد.
وی ایجاد این مخزن را گامی راهبردی برای صیانت از میراث فرهنگی دانست و افزود: با توجه به نقش کلیدی مخزن امن در حفاظت و نگهداری اصولی از آثار و اشیای تاریخی راهاندازی این مجموعه از اولویتهای اصلی است که میتواند ظرفیتهای حفاظتی و استانداردهای موزهای را در سطح غرب کشور بهطور چشمگیری تقویت کند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اقدامات انجامیافته و برنامههای پیشِرو گفت: بخش عمده عملیات زیرساختی و ساختمانی پروژه به اتمام رسیده و تنها مراحل جزئی باقی مانده است که با تکمیل آنها بستر لازم برای افتتاح رسمی فراهم خواهد شد.
اکبری در ادامه به چالشهای موجود برای بهرهبرداری نهایی اشاره کرد و موضوع تامین نیروی انسانی را حیاتی برشمرد و افزود: بهرهبرداری از فضاهای تخصصی موزهای صرفا به تکمیل ابنیه و زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود بلکه مدیریت بهینه این فضا نیازمند نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای حفاظت ساماندهی و مدیریت دقیق آثار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه دستگاههای ذیربط متمرکز بر رفع موانع باقیمانده از جمله تامین نیروی انسانی مورد نیاز هستند تا مخزن امن موزه منطقهای غرب کشور هرچه سریعتر آماده خدماترسانی و میزبانی از آثار تاریخی باشد.
نظر شما