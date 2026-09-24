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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

استاندار یزد: «ابوالفضل دهقان» با اهدای عضو، پهلوانی را ماندگار کرد

استاندار یزد: «ابوالفضل دهقان» با اهدای عضو، پهلوانی را ماندگار کرد

یزد- استاندار یزد اهدای اعضای بدن مرحوم ابوالفضل دهقان، نخستین اهداکننده عضو دارای سندرم داون در کشور، را نشانه ایثار و درک بالای خانواده این پهلوان زورخانه‌ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در آیین بزرگداشت مرحوم ابوالفضل دهقان طزرجانی اظهار کرد: خانواده این ورزشکار و پهلوان یزدی با تصمیمی ارزشمند، اعضای بدن عزیز خود را برای نجات بیماران نیازمند اهدا کردند.

وی با اشاره به جایگاه انفاق در فرهنگ دینی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، انسان برای رسیدن به درجات عالی باید از آنچه دوست دارد در راه خدا انفاق کند.

استاندار یزد با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دهقان، بر ضرورت پاسداشت یاد این پهلوان زورخانه‌ای و اقدام ماندگار خانواده وی در اهدای عضو تأکید کرد.

کد مطلب 6957376

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    نظرات

    • مجید ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
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      روحش شاد

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