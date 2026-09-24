استاندار یزد: «ابوالفضل دهقان» با اهدای عضو، پهلوانی را ماندگار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در آیین بزرگداشت مرحوم ابوالفضل دهقان طزرجانی اظهار کرد: خانواده این ورزشکار و پهلوان یزدی با تصمیمی ارزشمند، اعضای بدن عزیز خود را برای نجات بیماران نیازمند اهدا کردند.
وی با اشاره به جایگاه انفاق در فرهنگ دینی افزود: بر اساس آموزههای قرآن کریم، انسان برای رسیدن به درجات عالی باید از آنچه دوست دارد در راه خدا انفاق کند.
استاندار یزد با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دهقان، بر ضرورت پاسداشت یاد این پهلوان زورخانهای و اقدام ماندگار خانواده وی در اهدای عضو تأکید کرد.
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