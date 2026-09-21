به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زارچ، سید اصغر نبویزاده، اظهار کرد: این مجتمع در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۳۷۵ مترمربع در حال احداث است و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت مناسبی برای نگهداری و بستهبندی استاندارد محصولات کشاورزی منطقه ایجاد میشود.
وی افزود: این مجموعه شامل سردخانه تخصصی سبزیجات و صیفیجات با ظرفیت سالانه ۵۰۰ تن، واحد بستهبندی صیفیجات با ظرفیت ۳ هزار تن و واحد اختصاصی بستهبندی خرما با ظرفیت ۲۰۰ تن است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ تصریح کرد: این طرح تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تکمیل آن میتواند ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، زمینه ارتقای کیفیت، بستهبندی مناسب و افزایش ارزش افزوده تولیدات را فراهم کند.
نبویزاده گفت: بهرهبرداری از این مجتمع زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر از جوانان و نیروهای متخصص بومی را فراهم میکند و به تقویت زیرساختهای کشاورزی و رونق اقتصادی شهرستان زارچ کمک خواهد کرد.
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