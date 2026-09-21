به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نصیری، در برنامه رادیو گفتگو، گفت: ویروس کرونا همچنان در جامعه حضور دارد، اما وضعیت آن دیگر مانند ابتدای ورود به شکل همه‌گیری یا پاندمی نیست.

وی افزود: این بیماری برای افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، از جمله افراد مسن، بیماران دیابتی و کسانی که دچار بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، کلیوی، نقص ایمنی هستند و یا تحت درمان‌های شیمی‌درمانی و رادیوتراپی قرار دارند، می‌تواند بسیار شدید و خطرناک باشد.

نصیری در خصوص دشواری تشخیص نوع ویروس از روی علائم ظاهری از جمله سرفه، خستگی، گلودرد، بدن‌درد، آب‌ریزش بینی و تب و لرز اظهار داشت: به دلیل همپوشانی بسیار زیاد علائم، تشخیص دقیق تنها از طریق آزمایشگاه امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: روند ابتلا به آنفلوانزا معمولاً حادتر و سریع‌تر از روند ابتلا به کرونا است که ماهیت کندتری دارد. این متخصص بیماری‌های عفونی در زمینه توصیه‌های درمانی برای گروه‌های مختلف تصریح کرد: افراد پرخطر در صورت بروز هرگونه علائم سرماخوردگی باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: در مورد افراد عادی، اقدامات حمایتی شامل استفاده از شربت‌های ضد سرفه و استامینوفن کفایت می‌کند، اما چنانچه پس از گذشت ۴۸ ساعت علائم بهبود نیافت یا علائم خطرناک نظیر تنگی نفس، درد قفسه سینه و خلط خونی مشاهده شد، مراجعه به پزشک الزامی است.

نصیری در ادامه به موضوع واکسیناسیون پرداخت و تأکید کرد: ویروس کرونا با ویروس آنفلوانزا متفاوت است و واکسن آنفلوانزا تنها در پیشگیری از انواع شدید آنفلوانزا مؤثر خواهد بود.

وی اعلام کرد: طبق اعلام وزارت بهداشت، توزیع واکسن آنفلوانزا از اواخر شهریور آغاز می‌شود که در این میان اولویت با گروه‌های پرخطر است.

نصیری هشدار داد: فرد هنگام بیماری یا در صورت داشتن تب نباید اقدام به تزریق واکسن آنفلوانزا کند و باید در زمان تزریق کاملاً سالم باشد.

وی همچنین یادآور شد: این واکسن از سرماخوردگی معمولی جلوگیری نمی‌کند.

نصیری اظهار داشت: در حال حاضر واکسن به‌ روز شده کرونا که با تغییرات ویروس مطابقت داشته باشد، در کشور در دسترس نیست.

وی بر توصیه‌های پیشگیرانه عمومی شامل استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ، رعایت آداب تنفسی هنگام عطسه و سرفه و همچنین عدم حضور در جمع در صورت داشتن علائم تنفسی تأکید کرد.