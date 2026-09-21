به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، مراسم نمادین جشن شکوفهها با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در مدرسه عصمت نیروی هوایی شهرستان دلگان برگزار شد.
حمیدرضا بامری، مدیر آموزش و پرورش دلگان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدرسه باید بستر شکوفایی استعدادهای دانشآموزان و زمینهای برای رشد علمی، تربیتی و اجتماعی آنان باشد.
وی افزود: ارتقای عدالت آموزشی و تجهیز مدارس از اولویتهای آموزش و پرورش شهرستان دلگان است و تلاش میکنیم با تقویت زیرساختهای آموزشی، شرایط مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان فراهم شود.
حمایت از آموزش و پرورش رویکرد اصلی فرمانداری دلگان است
خدابخش پکیرشاهی، معاون سیاسی فرمانداری دلگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و فرهنگیان گفت: حمایت از مجموعه آموزش و پرورش برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت از رویکردهای اصلی فرمانداری است.
وی افزود: توجه به نیازهای آموزشی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت مدارس و دانشآموزان، از جمله موضوعاتی است که در شهرستان دنبال میشود.
در این مراسم، دانشآموزان کلاس اولی با اجرای برنامههای فرهنگی و قرائت سوگندنامه، بهصورت نمادین آغاز دوران تحصیل خود را جشن گرفتند و نخستین روز حضور در مدرسه را در کنار خانوادهها و معلمان گرامی داشتند.
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