به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، مراسم نمادین جشن شکوفه‌ها با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدرسه عصمت نیروی هوایی شهرستان دلگان برگزار شد.

حمیدرضا بامری، مدیر آموزش و پرورش دلگان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدرسه باید بستر شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و زمینه‌ای برای رشد علمی، تربیتی و اجتماعی آنان باشد.

وی افزود: ارتقای عدالت آموزشی و تجهیز مدارس از اولویت‌های آموزش و پرورش شهرستان دلگان است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های آموزشی، شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.

حمایت از آموزش و پرورش رویکرد اصلی فرمانداری دلگان است

خدابخش پکیرشاهی، معاون سیاسی فرمانداری دلگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و فرهنگیان گفت: حمایت از مجموعه آموزش و پرورش برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت از رویکردهای اصلی فرمانداری است.

وی افزود: توجه به نیازهای آموزشی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت مدارس و دانش‌آموزان، از جمله موضوعاتی است که در شهرستان دنبال می‌شود.

در این مراسم، دانش‌آموزان کلاس اولی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرائت سوگندنامه، به‌صورت نمادین آغاز دوران تحصیل خود را جشن گرفتند و نخستین روز حضور در مدرسه را در کنار خانواده‌ها و معلمان گرامی داشتند.