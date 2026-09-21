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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

جشن شکوفه‌ها در دلگان؛ کلاس‌اولی‌ها سال تحصیلی را آغاز کردند

جشن شکوفه‌ها در دلگان؛ کلاس‌اولی‌ها سال تحصیلی را آغاز کردند

دلگان- مراسم نمادین جشن شکوفه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در مدرسه عصمت نیروی هوایی شهرستان دلگان برگزار شد و دانش‌آموزان کلاس اولی نخستین روز مدرسه را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، مراسم نمادین جشن شکوفه‌ها با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدرسه عصمت نیروی هوایی شهرستان دلگان برگزار شد.

حمیدرضا بامری، مدیر آموزش و پرورش دلگان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدرسه باید بستر شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و زمینه‌ای برای رشد علمی، تربیتی و اجتماعی آنان باشد.

وی افزود: ارتقای عدالت آموزشی و تجهیز مدارس از اولویت‌های آموزش و پرورش شهرستان دلگان است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های آموزشی، شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.

حمایت از آموزش و پرورش رویکرد اصلی فرمانداری دلگان است

جشن شکوفه‌ها در دلگان؛ کلاس‌اولی‌ها سال تحصیلی را آغاز کردند

خدابخش پکیرشاهی، معاون سیاسی فرمانداری دلگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و فرهنگیان گفت: حمایت از مجموعه آموزش و پرورش برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت از رویکردهای اصلی فرمانداری است.

وی افزود: توجه به نیازهای آموزشی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت مدارس و دانش‌آموزان، از جمله موضوعاتی است که در شهرستان دنبال می‌شود.

در این مراسم، دانش‌آموزان کلاس اولی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرائت سوگندنامه، به‌صورت نمادین آغاز دوران تحصیل خود را جشن گرفتند و نخستین روز حضور در مدرسه را در کنار خانواده‌ها و معلمان گرامی داشتند.

کد مطلب 6953586

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