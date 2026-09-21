به گزارش خبرنگار مهر٬ فرماندار بوشهر صبح دوشنبه در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید با قدردانی از کادر آموزشی مدرسه خطاب به جامعه فرهنگیان، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در اولین روزی که متعلق به فرزندانمان است در این جشن در خدمت شما هستم، امیدوارم این سال تحصیلی سالی پر از موفقیت باشد و با برنامهریزی اقدامات پیگیری و نظارت خوب شاهد تحولات مثبت در عرصه آموزش و پرورش بوشهر باشیم.
محمد مظفری با تأکید بر اهمیت نظام تعلیم و تربیت در فرآیند توسعه کشور، تصریح کرد: امروزه موفقیت کشورها در بهرهمندی از جوانانی توانمند متخصص و آشنا به علوم و فنون روز است، بنابراین نقش آموزش و پرورش در تربیت و آمادهسازی نسل آینده برای آینده این سرزمین بیبدیل و اساسی است.
وی بیان کرد: تیم مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان طی ماههای گذشته تلاش زیادی کردند تا شرایط مساعد برای بازگشایی مدارس فراهم شود و الحمدالله این مهم به بهترین نحو انجام شده و همه مدارس آمادگی لازم را برای بازگشایی دارند.
فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه موظف هستیم اهتمام ویژهای برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشیم، گفت: تشکیل مستمر جلسات شورای آموزش و پرورش و تداوم رصد روند پیشرفت پروژههای حوزه آموزش و پرورش در توسعه و احداث فضاهای آموزشی در راستای فراهم کردن بستر مناسب برای برخورداری همه دانشآموزان از امکانات آموزشی مطلوب است.
وی خاطرنشان کرد: دیروز در شورای اداری شهرستان نیز تأکید کردم که اگرچه مسئولیت پروژه مهر و آموزش بر عهده آموزش و پرورش است ولی همه دستگاههای اجرایی وظیفه دارند در کنار این نهاد برای بازگشایی مدارس همکاری کنند.
مظفری با بیان اینکه امروز دانشآموزان کلاس اولی اولین روز سال تحصیلی خود را در شهرستان آغاز کردند، تأکید کرد: هیچ دانشآموزی حتی در دورترین نقاط نباید از امکانات و فضای آموزشی مناسب محروم باشد، باید تقدیر و تشکر کرد از کادر آموزشی معلمین آموزگاران و دبیرانی که در مسیر خدمت به دانشآموزان همیشه پای کار هستند.
فرماندار بوشهر از مدیریت آموزش و پرورش خواست تا با تداوم این همافزایی تحولات اساسی در این حوزه ایجاد کنند و ابراز کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و دولتی از نهاد آموزش و پرورش حمایت میکنند و در یک سال گذشته نیز سعی کردیم گامهای خوب و اساسی در این مسیر برداریم که در نتیجه آن همدلی و همراهی مثبت ایجاد شده بود، تقدیر و تشکر میکنم از مدیریت شهری از پلیس راهور و از همه کسانی که برای بازگشایی مدارس تلاش کردند و اقدامات خوبی انجام دادند، انشاءالله همینطور تا پایان سال تحصیلی در کنار شما دانشآموزان عزیز خواهند بود.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان خطاب به دانشآموزان، تأکید کرد: شما آیندهسازان این کشور هستید و باید از هماکنون خود را برای پذیرش مسئولیتها و تصمیمسازیهای بزرگ این سرزمین پرافتخار و تاریخی آماده کنید.
وی از مسئولان آموزش و پرورش خواست در حوزه یادگیری برنامهها و تحولات خوبی ایجاد کنند که یقیناً با تداوم این مسیر، نقشآفرینی آموزش و پرورش در فرآیند توسعه به تدریج پررنگتر خواهد شد.
آیین جشن شکوفهها همزمان با سراسر کشور با حضور فرماندار بوشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از والدین و دانش آموزان در مدرسه دولتی امام جعفر صادق علیهالسلام برگزار شد و زنگ شکوفهها با دستان فرماندار شهرستان بوشهر نواخته شد.
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