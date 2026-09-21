مازندرانی: تیم ملی کبدی بانوان ایران دگرگون شده است

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، غلامرضا مازندرانی پس از برتری پر امتیاز تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل ژاپن در بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: پیش بینی می‌کردیم دیدار راحتی داشته باشیم با توجه به اینکه ژاپن نسبت به ایران از توان کافی برخوردار نبود و شرایط به گونه ای بود که پیش‌بینی بازی یک طرفه‌ای را داشتیم.

وی افزود: طبق جدول بازی‌های ما از دیدارهای آسان به سمت دیدارهای سخت می‌رود و طبیعتا آرام آرام به شرایط عادت می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان ایران با اشاره به اینکه تیمش دچار دگرگونی اساسی شده و تقریبا ۱۱ نفر از ۱۲ بازیکن تیم اولین بازی‌های آسیایی خود را تجربه می‌کنند، گفت: نیاز به تجربه دارند و خوشبختانه امروز اتفاق خوبی افتاد و تجربه خوبی برای بازی‌های بعدی کسب کردیم.

مازندرانی درباره سایر حریفان مرحله گروهی ایران نیز، خاطرنشان کرد: هند را در مسابقات مختلف آنالیز کرده و خواهیم کرد و برنامه‌ریزی پیش می‌رویم و امیدواریم بازیکنان تیم برنامه‌ها را به خوبی اجرا کنند.

وی در پاسخ به پیش بینی از کسب مدال نیز، عنوان کرد: طی چند دوره گذشته ایران دیدارهای نیمه نهایی را به چین تایپه یا هند واگذار کرده و به مقام سوم دست یافته است. اولین برنامه ما این است که به فینال صعود کنیم و پس از آن برنامه‌ریزی خوبی انجام داده‌ایم که امیدوار به تحقق آن هستیم‌.

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان ایران با اشاره به اینکه اگر مقابل هند پیروز شویم مسیرمان برای صعود به فینال خیلی راحت خواهد شد، اظهار کرد: اگر موفق نشویم مقابل هند پیروز شویم یک دیدار سخت مقابل چین تایپه خواهیم داشت و آنجا محکوم به برد هستیم.

مازندرانی تیم ما خیلی جوان است و پتانسیل بالایی برای سال‌های آینده دارد و امیدوارم در بازی‌های آسیایی به نتیجه قابل توجهی برسیم.