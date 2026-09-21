اول مهر با یاد کودکان شهید میناب در رادیو صبا

ساجد قدوسیان قائم‌مقام و مدیر گروه طنز و ادبیات رادیو صبا درباره برنامه‌های این شبکه برای آغاز سال تحصیلی به خبرنگار مهر گفت: تلاش شده موضوع مدرسه و مهر در یک برنامه خلاصه نشود و هر یک از برنامه‌ها متناسب با ساختار و مخاطبان خود، به بخشی از این موضوع بپردازند.

وی با اشاره به محورهای مختلف برنامه‌های شبکه افزود: خاطرات مدرسه، شور و شوق دانش‌آموزان، تجربه خانواده‌ها، اخبار مدارس، هوش مصنوعی و فعالیت‌های خیرخواهانه و جهادی از جمله موضوعاتی هستند که در برنامه‌های مختلف رادیو صبا مورد توجه قرار گرفته‌اند. «صبح صبا» یکی از برنامه‌هایی است که از همان ساعات ابتدایی روز، مخاطبان را در فضای مهر همراهی می‌کند. این برنامه با فضایی شاد، ارتباط با استان‌های مختلف و روایت حال‌وهوای مدارس، سراغ خاطرات مدرسه می‌رود و تفاوت‌های مدرسه دیروز و امروز را با زبان طنز و روایت مرور می‌کند.

مدیر گروه طنز و ادبیات رادیو صبا مطرح کرد: با این حال، مهر امسال در رادیو صبا فقط با شادی و خاطره تعریف نمی‌شود، یاد ۱۶۸ دانش‌آموز مینابی نیز بخش مهمی از این روایت است؛ دانش‌آموزانی که نامشان برای همیشه با مدرسه و مهر گره خورده است.

قدوسیان با اشاره به این موضوع گفت: از آنجایی که از این پس نام مدرسه همیشه یادآور واقعه مدرسه میناب خواهد بود، بخش‌هایی از برنامه را به طور ویژه به این مهم اختصاص داده‌ایم تا بدانیم ۱۶۸ دانش‌آموز مینابی همیشه حاضر هستند.

وی ادامه داد: در کنار «صبح صبا»، برنامه «نت زندگی» با انتخاب ترانه‌های خاطره‌انگیز، حال‌وهوای نوستالژیک آغاز سال تحصیلی را زنده می‌کند. همچنین در تولیدی ویژه با عنوان «من حاضرم»، روایت دانش‌آموز مدرسه میناب به مخاطبان ارائه می‌شود. برنامه «صبامک» نیز مهر را از زاویه‌ای متفاوت دنبال می‌کند و با تکیه بر مشارکت مخاطبان، خاطرات، تجربه‌ها و اتفاق‌های مدرسه را به روایت خود شنوندگان می‌سپارد. در «عصر صبا» نیز ماجرا از لحظه بازگشت دانش‌آموزان به خانه ادامه پیدا می‌کند، جایی که تعریف کردن اتفاق‌های روز اول مدرسه برای خانواده، خود می‌تواند به قصه‌ای شنیدنی تبدیل شود.

قدوسیان یادآور شد: رادیو صبا در کنار فضای مدرسه و دانش‌آموز، به موضوع مدرسه‌سازی و فعالیت‌های خیرخواهانه نیز توجه دارد. برنامه «هر صبایی یک جان‌فدا» در هفته نخست مهر به معرفی خیرین و گروه‌های جهادی می‌پردازد که برای بازسازی، بهسازی و ارتقای شرایط مدارس فعالیت می‌کنند. همچنین با نگاهی طنزآمیز به سراغ اخبار و حاشیه‌های مرتبط با بازگشایی مدارس می‌رویم تا خبرهای این حوزه را با زبان متفاوت و فضای طنز روایت کنیم.

وی در پایان بیان کرد: مجموعه برنامه‌های رادیو صبا تلاش دارد تصویری متنوع از مهر ارائه دهد؛ تصویری که در آن هم صدای خنده و هیجان دانش‌آموزان شنیده می‌شود، هم خاطرات مدرسه زنده می‌شود و هم جای خالی ۱۶۸ دانش‌آموز مینابی فراموش نمی‌شود؛ دانش‌آموزانی که یادشان بخشی ماندگار از روایت مدرسه در ایران خواهد بود.