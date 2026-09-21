خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گاهی تغییر چهره یک مدرسه از یک پروژه بزرگ و پرهزینه شروع نمی‌شود؛ چند سطل رنگ، مقداری ابزار، دست‌های چند جوان و البته خیرینی که حاضرند برای بهتر شدن فضای تحصیل دانش‌آموزان هزینه کنند، می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر باشد.

گروه مردمی «جوانان خیر قزوین» یکی از مجموعه‌هایی است که در کنار جذب کمک‌های خیرین، بخشی از فعالیت خود را به صورت جهادی در مدارس دنبال می‌کند؛ گروهی که اعضای آن تنها برای تأمین هزینه‌ها پای کار نمی‌آیند، بلکه خودشان بخشی از عملیات بهسازی و مرمت مدارس را نیز انجام می‌دهند.

از کمک خیر تا آستین بالا زدن برای مدرسه

ایمان جواهران، مسئول گروه مردمی جوانان خیر قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت این گروه اظهار کرد: بخشی از مبالغ مورد نیاز برای فعالیت‌ها توسط خیرین تأمین می‌شود و بخشی از کار نیز به صورت جهادی توسط اعضای گروه انجام می‌شود.

وی افزود: در مدارس ابتدا نیازها را شناسایی می‌کنیم و بعد متناسب با شرایط، کارهایی مانند رنگ‌آمیزی، تعمیرات و فعالیت‌های عمرانی را انجام می‌دهیم.

مسئول گروه مردمی جوانان خیر قزوین با اشاره به فعالیت این مجموعه در مدارس روستایی عنوان کرد: امسال نیز به امید خدا قرار است به سراغ یکی از مدارس متوسطه اول در روستاهای شهرستان برویم و عملیات بهسازی آن را انجام دهیم.

جواهران ادامه داد: حدود هزار نفر از خیرین با این مجموعه همکاری دارند و تعداد افرادی که در برنامه‌های جهادی حضور پیدا می‌کنند بسته به نوع فعالیت متفاوت است، اما گاهی حدود ۴۰ نفر برای انجام کارها پای کار می‌

آیند.

وی با بیان اینکه حضور در فعالیت‌های جهادی محدود به گروه خاصی نیست، گفت: بانوان و آقایان متناسب با توانایی خود در این فعالیت‌ها مشارکت می‌کنند و حتی کارهایی مانند رنگ‌آمیزی، گچ‌کاری و بنایی نیز توسط نیروهای جهادی انجام می‌شود.

این فعال جهادی خاطرنشان کرد: فعالیت گروه به مدارس محدود نیست و در بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین نیز عملیات رنگ‌آمیزی و بازسازی بخش اورژانس با مشارکت نیروهای جهادی انجام شده است.

وقتی نتیجه کار را در چشم دانش‌آموز می‌بینی

برای حسن جواهران، عضو گروه جهادی جوانان خیر قزوین، ماجرا فقط انجام چند ساعت کار ساختمانی نیست؛ بخش مهم ماجرا زمانی اتفاق می‌افتد که دانش‌آموزان وارد مدرسه‌ای می‌شوند که با دست اعضای همین گروه تغییر کرده است.

او در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی برای بهسازی یک مدرسه وارد آنجا می‌شویم، شاید در ابتدا فقط یک کار عمرانی به نظر برسد، اما وقتی کار تمام می‌شود و دانش‌آموزان تغییر مدرسه را می‌بینند، تازه متوجه می‌شویم این کار چه تأثیری دارد.

جواهران افزود: حس خیلی خوبی است که بدانی بخشی از وقت و توانت را گذاشته‌ای تا دانش‌آموزی در محیط مناسب‌تری درس بخواند؛ مخصوصاً وقتی خود دانش‌آموزان تغییر را می‌بینند و درباره آن صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: برای ما مهم است که کار جهادی فقط به تعمیر یک دیوار یا رنگ‌آمیزی یک کلاس خلاصه نشود؛ می‌خواهیم دانش‌آموز هم ببیند که آدم‌هایی هستند که بدون انتظار برای منفعت شخصی، برای بهتر شدن محیط زندگی دیگران وقت می‌گذارند.

این عضو گروه جهادی بیان کرد: شاید همین دانش‌آموز در آینده وقتی با یک نیاز در مدرسه یا محله خودش مواجه شد، خودش را مسئول بداند و بگوید من هم می‌توانم کاری انجام بدهم.

وقتی مدرسه‌مان تغییر کرد، خودمان هم خوشحال شدیم

اما شاید هیچ گزارشی از بهسازی مدارس بدون شنیدن صدای دانش‌آموزان کامل نباشد؛ همان‌هایی که قرار است هر روز در این کلاس‌ها بنشینند و نتیجه تلاش خیرین و نیروهای جهادی را ببینند.

رحیم محمدی یکی از دانش‌آموزان مدرسه‌ای که عملیات بهسازی در آن انجام شده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: قبل از اینکه مدرسه رنگ‌آمیزی و بعضی قسمت‌های آن تعمیر شود، بعضی جاها قدیمی و خراب بود، اما بعد از کارهایی که انجام شد، مدرسه خیلی بهتر و قشنگ‌تر شد.

او ادامه می‌دهد: وقتی دیدیم چند نفر آمده‌اند و خودشان برای مدرسه کار می‌کنند، برایمان جالب بود؛ چون می‌دانستیم برای این کار وقت گذاشته‌اند.

این دانش‌آموز می‌گوید: وقتی یک نفر برای بهتر شدن مدرسه زحمت می‌کشد، ما هم دوست داریم بیشتر مراقب آن باشیم و چیزی را خراب نکنیم.

خیر مدرسه فقط دیوار را رنگ نمی‌کند

در میان همه این روایت‌ها، یک نکته مشترک وجود دارد؛ مدرسه فقط با اعتبار و بودجه ساخته نمی‌شود. گاهی یک خیر هزینه خرید مصالح را می‌پردازد، جوانی ابزار به دست می‌گیرد، دیگری دیوار کلاس را رنگ می‌کند و در نهایت دانش‌آموزی وارد مدرسه‌ای می‌شود که حالا برایش حس بهتری دارد.

این همان نقطه‌ای است که فعالیت خیرخواهانه از یک کمک مالی فراتر می‌رود و به مشارکت اجتماعی تبدیل می‌شود؛ مشارکتی که در آن خیر، نیروی جهادی و دانش‌آموز هرکدام بخشی از یک زنجیره هستند.

گروه «جوانان خیر قزوین» نیز تلاش دارد این مسیر را در مدارس بیشتری ادامه دهد؛ از شناسایی نیازهای مدارس تا تأمین بخشی از هزینه‌ها و حضور مستقیم نیروهای جهادی برای انجام کار.

شاید نتیجه نهایی این فعالیت‌ها در ظاهر چند دیوار رنگ‌شده، کلاس مرمت‌شده یا مدرسه‌ای مرتب‌تر باشد، اما آنچه ماندگارتر است، تصویری است که در ذهن یک دانش‌آموز شکل می‌گیرد؛ تصویر آدم‌هایی که برای بهتر شدن مدرسه او، بی‌آنکه منتظر باشند دیگری کاری انجام دهد، خودشان دست به کار شدند.

و شاید مدرسه، دقیقاً از همین‌جا ساخته می‌شود؛ جایی که فقط ساختمانش ساخته نمی‌شود، بلکه حس مسئولیت در آدم‌هایش هم شکل می‌گیرد.