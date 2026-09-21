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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

فرهنگسرای شمس‌آباد تبریز به مرحله کف‌سازی رسید

فرهنگسرای شمس‌آباد تبریز به مرحله کف‌سازی رسید

تبریز- شهردار منطقه ۲ تبریز از ادامه عملیات احداث فرهنگسرای شمس‌آباد خبر داد و گفت: این مرکز فرهنگی با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال، اکنون در مرحله کف‌سازی داخلی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه فرهنگسرای شمس‌آباد اظهار کرد: این مجموعه با هدف توسعه دسترسی نوجوانان و جوانان به امکانات فرهنگی و آموزشی و فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده از اوقات فراغت آنان در حال احداث است.

وی افزود: عملیات اجرای نمای ساختمان فرهنگسرای شمس‌آباد به پایان رسیده و در ادامه، عملیات کف‌سازی داخلی این مرکز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در حال انجام است.

شهردار منطقه ۲ تبریز با بیان اینکه فرهنگسرای شمس‌آباد در یک طبقه احداث می‌شود، گفت: برای اجرای این پروژه ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

هاشمی ادامه داد: احداث این فرهنگسرا با هدف افزایش دسترسی شهروندان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، به فضاهای فرهنگی و آموزشی و توزیع متوازن‌تر امکانات فرهنگی در سطح منطقه دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای فرهنگی در محلات می‌تواند زمینه حضور بیشتر شهروندان در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و بهره‌گیری مناسب‌تر از ظرفیت‌های موجود در محلات را فراهم کند.

کد مطلب 6953546

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