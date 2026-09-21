به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه فرهنگسرای شمسآباد اظهار کرد: این مجموعه با هدف توسعه دسترسی نوجوانان و جوانان به امکانات فرهنگی و آموزشی و فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده از اوقات فراغت آنان در حال احداث است.
وی افزود: عملیات اجرای نمای ساختمان فرهنگسرای شمسآباد به پایان رسیده و در ادامه، عملیات کفسازی داخلی این مرکز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در حال انجام است.
شهردار منطقه ۲ تبریز با بیان اینکه فرهنگسرای شمسآباد در یک طبقه احداث میشود، گفت: برای اجرای این پروژه ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
هاشمی ادامه داد: احداث این فرهنگسرا با هدف افزایش دسترسی شهروندان، بهویژه نوجوانان و جوانان، به فضاهای فرهنگی و آموزشی و توزیع متوازنتر امکانات فرهنگی در سطح منطقه دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای فرهنگی در محلات میتواند زمینه حضور بیشتر شهروندان در برنامههای فرهنگی و آموزشی و بهرهگیری مناسبتر از ظرفیتهای موجود در محلات را فراهم کند.
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