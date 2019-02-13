به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز(چهارشنبه) در آئین افتتاح بخش قلب و کودک بیمارستان گلستان نداجا اظهارداشت: بخش بهداشت و درمان نیروی دریایی ارتش بخشی پویا و کارآمد است.
وی در ادامه با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم با وجود مشکلات در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری باشکوه داشتند و نشان میدهد که انقلاب اسلامی ایران به ۴۰ سالگی خود رسیده و یک حرکت پویا و رو به جلویی را طی میکند.
امیر خانزادی با اشاره به پیشرفتهای نیروی دریایی ارتش گفت: زیر دریایی کلاس متوسط فاتح در روزهای آتی با حضور رئیسجمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی به برکت انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف هوایی، سطحی و زیر سطحی به پیشرفت های بسیاری دست یافته است.
وی پیشرفت های نیروی دریایی را موجب شادی و شعف مردم دانست و گفت: آنچه موجب به دست آمدن موفقیت می شود، نیروی انسانی متخصص و کارآمد است، نیروی دریایی در همه حوزه ها پیشرفت کرده و در بخش بهداشت و درمان یک مجموعه تحصیلکرده و متخصص حضور دارند که موجب افتخار و امید به آینده می شود.
امیر خانزادی گفت: فعالیت های نیروی دریایی ارتش بسیار گسترده و راهبردی است و نیاز دارد که این ظرفیت ها و توانمندی ها حفظ و به خوبی به مردم معرفی شود.
وی آموزش نیروهای متخصص و ارتقا تجهیزات را در حوزه های مختلف نیروی دریایی ارتش بسیار مهم دانست و گفت: امیدواریم با تلاش کادر جدید فرماندهی نداجا، موفقیتها و پیشرفتهای نیروی دریایی ارتش با سرعت ادامه پیدا کند.
به گزارش مهر، بخش قلب و کودک بیمارستان گلستان نداجا صبح امروز با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش افتتاح شد.
در این مراسم امیر دریادار حسنی مقدم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند.
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