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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

امیر خانزادی خبر داد؛

زیر دریایی «فاتح» با حضور روحانی به نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود

زیر دریایی «فاتح» با حضور روحانی به نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: زیر دریایی کلاس متوسط فاتح در روزهای آینده با حضور رئیس‌جمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز(چهارشنبه) در آئین افتتاح بخش قلب و کودک بیمارستان گلستان نداجا اظهارداشت: بخش بهداشت و درمان نیروی دریایی ارتش بخشی پویا و کارآمد است.

وی در ادامه با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم با وجود مشکلات در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری باشکوه داشتند و نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران به ۴۰ سالگی خود رسیده و یک حرکت پویا و رو به جلویی را طی می‌کند.

امیر خانزادی با اشاره به پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش گفت: زیر دریایی کلاس متوسط فاتح در روزهای آتی با حضور رئیس‌جمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی به برکت انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف هوایی، سطحی و زیر سطحی به پیشرفت های بسیاری دست یافته است.

وی پیشرفت های نیروی دریایی را موجب شادی و شعف مردم دانست و گفت: آنچه موجب به دست آمدن موفقیت می شود، نیروی انسانی متخصص و کارآمد است، نیروی دریایی در همه حوزه ها پیشرفت کرده و در بخش بهداشت و درمان یک مجموعه تحصیلکرده و متخصص حضور دارند که موجب افتخار و امید به آینده می شود.

امیر خانزادی گفت: فعالیت های نیروی دریایی ارتش بسیار گسترده و راهبردی است و نیاز دارد که این ظرفیت ها و توانمندی ها حفظ و به خوبی به مردم معرفی شود.

وی آموزش نیروهای متخصص و ارتقا تجهیزات را در حوزه های مختلف نیروی دریایی ارتش بسیار مهم دانست و گفت: امیدواریم با تلاش کادر جدید فرماندهی نداجا، موفقیت‌ها و پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش با سرعت ادامه پیدا کند.

به گزارش مهر، بخش قلب و کودک بیمارستان گلستان نداجا صبح امروز با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش افتتاح شد.

در این مراسم امیر دریادار حسنی مقدم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند.

کد مطلب 4540916
هادی رضایی

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