به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز(چهارشنبه) در آئین افتتاح بخش قلب و کودک بیمارستان گلستان نداجا اظهارداشت: بخش بهداشت و درمان نیروی دریایی ارتش بخشی پویا و کارآمد است.

وی در ادامه با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم با وجود مشکلات در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری باشکوه داشتند و نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران به ۴۰ سالگی خود رسیده و یک حرکت پویا و رو به جلویی را طی می‌کند.

امیر خانزادی با اشاره به پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش گفت: زیر دریایی کلاس متوسط فاتح در روزهای آتی با حضور رئیس‌جمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی به برکت انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف هوایی، سطحی و زیر سطحی به پیشرفت های بسیاری دست یافته است.

وی پیشرفت های نیروی دریایی را موجب شادی و شعف مردم دانست و گفت: آنچه موجب به دست آمدن موفقیت می شود، نیروی انسانی متخصص و کارآمد است، نیروی دریایی در همه حوزه ها پیشرفت کرده و در بخش بهداشت و درمان یک مجموعه تحصیلکرده و متخصص حضور دارند که موجب افتخار و امید به آینده می شود.

امیر خانزادی گفت: فعالیت های نیروی دریایی ارتش بسیار گسترده و راهبردی است و نیاز دارد که این ظرفیت ها و توانمندی ها حفظ و به خوبی به مردم معرفی شود.

وی آموزش نیروهای متخصص و ارتقا تجهیزات را در حوزه های مختلف نیروی دریایی ارتش بسیار مهم دانست و گفت: امیدواریم با تلاش کادر جدید فرماندهی نداجا، موفقیت‌ها و پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش با سرعت ادامه پیدا کند.

به گزارش مهر، بخش قلب و کودک بیمارستان گلستان نداجا صبح امروز با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش افتتاح شد.

در این مراسم امیر دریادار حسنی مقدم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند.