تقویت شبکه تبلیغی و مسجدمحوری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار صبح دوشنبه در نشست هماندیشی و تبیینی مدیران و راهبران تبلیغات اسلامی مازندران که با حضور معاونان، مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها و راهیاران شبکه مبلغان و مبلغات استان در اداره تبلیغات اسلامی ساری برگزار شد، با تشریح تقویم آموزشی دورههای «اسلام ناب» بر برگزاری منظم این دورهها در سراسر استان تأکید کرد.
وی هدف از برگزاری دورههای «اسلام ناب» را تربیت نیروهای مؤمن، توانمند و مسئلهمحور عنوان کرد و افزود: این طرح در مسیر شناسایی و پرورش نیروهای نخبهای است که بتوانند در انسجام نظام محتوایی گفتمان معارف اسلام ناب نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به رویکرد تربیتی و محتوای منسجم این دورهها، اظهار کرد: آموزشهای ارائهشده باید به شکلگیری یک نظام ذهنی منسجم در حوزه گفتمان تمدنسازی اسلامی منجر شود و برگزاری نشستهای تخصصی با نخبگان و فعالان فرهنگی نیز میتواند زمینه نوآوری و میدانداری مؤثرتر نیروهای تبلیغی را فراهم کند.
روایتگری صحیح در جنگ شناختی
حجتالاسلام شریفتبار با اشاره به نقش مردم در عرصههای اجتماعی و فرهنگی گفت: در موضوع خونخواهی و دفاع از حق، حضور آگاهانه مردم اهمیت زیادی دارد و باید با روایت درست و بهموقع، ظرفیتها و پیروزیهای جبهه حق برای جامعه تبیین شود.
وی با بیان اینکه خونخواهی نیازمند عقلانیت، بصیرت و شناخت دقیق میدان است، افزود: استمرار حرکتهای اجتماعی و مردمی طی بیش از ۲۰۰ شب، در چارچوب منطق، انسجام و آرمانهای انقلاب، نشاندهنده عمق حضور مردم در این عرصه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: فعالان فرهنگی و تبلیغی وظیفه دارند با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، روایت صحیحی از مقاومت و ایستادگی مردم ارائه کنند و در عرصه جنگ شناختی نیز نقش مؤثری در تبیین رویدادها داشته باشند.
وی با اشاره به حضور بخش قابلتوجهی از نوجوانان و جوانان در فضای مجازی، حضور فعال و جریانساز در این عرصه را ضروری دانست و بر ایجاد پیوند مؤثر میان فعالیتهای میدانی، مسجدی و رسانهای تأکید کرد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام اسماعیل رمضانی، رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی مازندران، گزارشی از فعالیت شورای گسترش فعالیتهای قرآنی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۲۲ شورای گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستانی در مازندران فعالیت دارند.
وی افزود: این شوراها با هدف سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی فعالیتهای قرآنی در شهرستانها شکل گرفتهاند و دستکم هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه میدهند.
حجتالاسلام رمضانی خاطرنشان کرد: شوراهای شهرستانی متناسب با اولویتهای قرآنی و مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، دهه محرم، دهه فاطمیه و دهه فجر، نسبت به سیاستگذاری و برنامهریزی فعالیتهای قرآنی اقدام میکنند.
در بخش دیگری از نشست، حجتالاسلام گلی کریمی، راهیار منطقهای سازمان تبلیغات اسلامی، با تأکید بر جایگاه مسجد در گفتمان تمدنسازی اسلامی اظهار کرد: جهتگیری تمدنی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی باید از مسجد آغاز شود، چراکه مسجد یکی از مهمترین پایگاههای تربیت، هویتبخشی، ارتباط اجتماعی و شکلگیری حرکتهای مردمی است.
وی با اشاره به عملیات «قبس» گفت: در این طرح، توانمندسازی ائمه جماعات و فعالان مسجدی دنبال میشود تا مساجد از ظرفیت بیشتری برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای برخوردار شوند.
کریمی آموزش امامان مساجد و فعالسازی هستههای رسانهای در مساجد را از محورهای مهم این طرح دانست و افزود: هر امام مسجد باید بتواند ضمن شناسایی ظرفیتهای محلی، فراخوان رسانهای مسجد را مدیریت کرده و زمینه حضور نوجوانان، جوانان و فعالان فرهنگی را در تولید و انتشار محتوای اثرگذار فراهم کند.
نظر شما