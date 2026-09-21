  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

کشف بیش از ۱۳ هزار لیتر مواد شوینده احتکار شده در بندرعباس

کشف بیش از ۱۳ هزار لیتر مواد شوینده احتکار شده در بندرعباس

بندرعباس - رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی هرمزگان از کشف ۱۳ هزار و ۸۵۴ لیتر مواد شوینده و یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم پودر لباسشویی احتکار شده به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود عدالت‌پرور در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در ادامه طرح سراسری مقابله با احتکار کالا و تداوم رصد اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی علیه مصادیق احتکار و اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان هرمزگان از نگهداری مقادیری مواد شوینده و بهداشتی در یکی از محلات شهرستان بندرعباس مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار ۱۳ هزار و ۸۵۴ لیتر مواد شوینده و یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم پودر لباسشویی کشف و ضبط کردند.

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی هرمزگان، تصریح کرد: این کالاها به صورت سازمان‌یافته از چرخه مصرف خارج و بدون ثبت در سامانه انبارها به شکل غیرقانونی دپو شده بود.

عدالت‌پرور ادامه داد: کارشناسان اقتصادی ارزش کالاهای احتکار شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند و در پی این کشف پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم تشکیل و مالک انبار برای صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در پایان بر استمرار اقدامات نظارتی برای مقابله با احتکار و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش کنند.

کد مطلب 6953613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه