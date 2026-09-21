کشف بیش از ۱۳ هزار لیتر مواد شوینده احتکار شده در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود عدالت‌پرور در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در ادامه طرح سراسری مقابله با احتکار کالا و تداوم رصد اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی علیه مصادیق احتکار و اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان هرمزگان از نگهداری مقادیری مواد شوینده و بهداشتی در یکی از محلات شهرستان بندرعباس مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار ۱۳ هزار و ۸۵۴ لیتر مواد شوینده و یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم پودر لباسشویی کشف و ضبط کردند.

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی هرمزگان، تصریح کرد: این کالاها به صورت سازمان‌یافته از چرخه مصرف خارج و بدون ثبت در سامانه انبارها به شکل غیرقانونی دپو شده بود.

عدالت‌پرور ادامه داد: کارشناسان اقتصادی ارزش کالاهای احتکار شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند و در پی این کشف پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم تشکیل و مالک انبار برای صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در پایان بر استمرار اقدامات نظارتی برای مقابله با احتکار و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش کنند.