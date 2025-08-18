کشف ۷ تن مواد اولیه شوینده قاچاق در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۷ تن مواد اولیه تولید شوینده قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در ملارد خبر داد.
عباسی اظهار داشت: مأموران انتظامی ملارد در پی دریافت گزارشهای مردمی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، موفق به شناسایی یک انبار دپو کالای قاچاق شدند.
وی افزود: در بازرسی از این انبار، هفت تن مواد اولیه تولید شوینده فاقد مجوزهای قانونی کشف و ضبط شد.
جانشین فرماندهی انتظامی ملارد با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
عباسی در پایان تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا و برهمزنندگان امنیت اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.
نظر شما