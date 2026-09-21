به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران درگذشت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی و فقدان یکی از ذخایر گران‌سنگ علمی و معنوی تشیع است.



آن فقیه فرزانه، از حلقه‌های استوار پیوند حوزه معاصر با سنت ریشه‌دار فقاهت شیعه و از میراث‌داران برجسته مکتب علمی حوزه قم بود که دهه‌های متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و صیانت و انتقال میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد.



ژرف‌اندیشی در فقه و اصول، تبحر کم‌نظیر در رجال و حدیث، حافظه علمی شگرف، دقت و احتیاط در استنباط و اهتمام ویژه به شناخت طبقات راویان و میراث حدیثی شیعه، از ایشان شخصیتی ممتاز در میان عالمان معاصر ساخته بود. محضر علمی آن مرجع فقید نیز طی دهه‌ها مأمن و مدرس نسلی از فضلا و محققان حوزه علمیه بود و آثار علمی و شاگردان ایشان، امتداد آن عمر پربرکت در حوزه‌های علمیه خواهد بود.



فقدان چنین عالمانی، تنها فقدان یک شخصیت نیست؛ بلکه از دست رفتن بخشی از حافظه زنده و میراث علمی حوزه‌های علمیه است؛ میراثی که در طول دهه‌ها مجاهدت علمی، تقوا، اخلاص و انس با معارف قرآن و عترت شکل گرفته و نسل به نسل منتقل شده است.



اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقیه فقید، عموم مردم مؤمن ایران و به‌ویژه بیت مکرم و بازماندگان معزز ایشان تسلیت عرض می‌کنم.



از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات، رضوان و رحمت واسعه الهی و حشر با اجداد طاهرینشان و برای بیت شریف و همه ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.»