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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

پیام تسلیت شهردار تهران در پی درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی

پیام تسلیت شهردار تهران در پی درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی

شهردار تهران ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران درگذشت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی و فقدان یکی از ذخایر گران‌سنگ علمی و معنوی تشیع است.

آن فقیه فرزانه، از حلقه‌های استوار پیوند حوزه معاصر با سنت ریشه‌دار فقاهت شیعه و از میراث‌داران برجسته مکتب علمی حوزه قم بود که دهه‌های متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و صیانت و انتقال میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد.

ژرف‌اندیشی در فقه و اصول، تبحر کم‌نظیر در رجال و حدیث، حافظه علمی شگرف، دقت و احتیاط در استنباط و اهتمام ویژه به شناخت طبقات راویان و میراث حدیثی شیعه، از ایشان شخصیتی ممتاز در میان عالمان معاصر ساخته بود. محضر علمی آن مرجع فقید نیز طی دهه‌ها مأمن و مدرس نسلی از فضلا و محققان حوزه علمیه بود و آثار علمی و شاگردان ایشان، امتداد آن عمر پربرکت در حوزه‌های علمیه خواهد بود.

فقدان چنین عالمانی، تنها فقدان یک شخصیت نیست؛ بلکه از دست رفتن بخشی از حافظه زنده و میراث علمی حوزه‌های علمیه است؛ میراثی که در طول دهه‌ها مجاهدت علمی، تقوا، اخلاص و انس با معارف قرآن و عترت شکل گرفته و نسل به نسل منتقل شده است.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقیه فقید، عموم مردم مؤمن ایران و به‌ویژه بیت مکرم و بازماندگان معزز ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات، رضوان و رحمت واسعه الهی و حشر با اجداد طاهرینشان و برای بیت شریف و همه ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.»

کد مطلب 6953617

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