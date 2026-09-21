به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با تأکید بر اهمیت مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه آموزش، چه از نظر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و چه در بخش‌های نرم‌افزاری، فاصله قابل توجهی با استان‌های برخوردار کشور دارد.

وی با اشاره به قرار گرفتن هرمزگان طی سال‌های گذشته در رتبه‌های بالای شاخص‌های فقر و فلاکت، تصریح کرد: فاصله استان در حوزه آموزش، به‌ویژه در زمینه برخورداری از تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، با بسیاری از استان‌های کشور قابل توجه است و آثار این کمبودها را می‌توان در نتایج رقابت‌های ملی از جمله کنکور مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان افزود: بخش قابل توجهی از قبولی‌های دانش‌آموزان استان در دانشگاه‌های سطح پایین‌تر اتفاق می‌افتد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده وجود برخی کاستی‌ها و نابرابری‌ها در حوزه آموزش باشد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت ارتقای امکانات و کیفیت مدارس خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات کارگاهی و آموزشی مورد نیاز رشته‌های مختلف و تقویت کیفیت آموزش در مدارس، می‌تواند استان را یک گام به تحقق عدالت آموزشی نزدیک‌تر کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مرمت و بازسازی مدارس قدیمی استان بیان کرد: مدرسه و آموزش نقش بسیار مهمی در روند توسعه و کاهش فقر در هرمزگان دارند و از این رو، توسعه، نوسازی و ارتقای کیفیت مدارس باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.