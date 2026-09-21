نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در محورهای مواصلاتی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری اظهار کرد: در راستای معرفی جاذبه‌های گردشگری و اماکن تاریخی استان و اطلاع‌رسانی موقعیت مکانی این جاذبه‌ها به مسافران ورودی، تابلوهای راهنمای گردشگری در محورهای مواصلاتی استان نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد تابلوهای قهوه‌ای رنگ راهنمای گردشگری در سطح استان کمتر از ظرفیت‌های موجود است، افزود: بر این اساس با تامین اعتبار از محل اعتبارات شهرستان کوثر، در مرحله اول محور سرچم به اردبیل تحت پوشش تابلوهای راهنمای گردشگری قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در این محور 9 تابلوی راهنمای گردشگری نصب خواهد شد که جمعا 20 جاذبه گردشگری و اماکن تاریخی استان را به گردشگران ورودی از مسیر جاده سرچم معرفی و فواصل آنها را اعلام می‌کند.

جباری ادامه داد: ظرفیت سنجی برای سایر محورهای مواصلاتی استان نیز انجام شده است و این روند در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، به ویژه در محورهای ورودی استان از سمت استان‌های گیلان و آذربایجان شرقی و محور شمال استان از سمت مغان اجرا خواهد شد.