به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سیلوستر استالونه ممکن است عنوان «سفیر ویژه» اعطا شده توسط ترامپ در هالیوود را دریافت کرده باشد، اما بازیگر «راکی» حدود ۲ سال پس از انتصابش، حالا فاش کرده که این نقش را نپذیرفته و اصلا معتقد نیست چنین چیزی معنی داشته باشد!

این نامزد اسکار در مصاحبه اخیر خود با ساندی تایمز گفت: خب، این اتفاق افتاد. یک شب داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم که گفتند؛ «استالونه و مل گیبسون و جان وویت ...» و من گفتم؛ «چی؟ ببخشید؟ واقعاً؟» چون اگر از اول از من می‌پرسیدند، می‌گفتم، این ممکن نیست.

این بازیگر در ادامه درباره اینکه آیا نسبت به موفقیت این کار تردید داشت، گفت: بله، چون هالیوود، مثل دولت‌های فئودالی است. آنها پادشاهی‌های کوچک خود را دارند. شما نمی‌شود از راه برسی و به ۶ استودیوی بزرگ بگویی که چه کار کنند. مل گیبسون و جان وویت، ما آدم‌هایی هستیم که کار خودمان را می‌کنیم.

وی حتی بیان کرد که به ترامپ گفته است این کار جواب نخواهد داد.

استالونه ادامه داد: من گفتم متشکرم و خداحافظ، چون غیرممکن است. هالیوود کار خودش را می‌کند و جلو می‌رود. شرکت است و افراد شرکت نمی‌خواهند بشنوند که من در مورد امور مالی به آنها چیزی بگویم.

استالونه، گیبسون و وویت اولین بار در ژانویه ۲۰۲۵ توسط رئیس جمهور فعلی به عنوان «سفیران ویژه» وی معرفی شدند و ترامپ این جمله را در شبکه اجتماعی خودش به اشتراک گذاشت و نوشت: باعث افتخار من است که جان وویت، مل گیبسون و سیلوستر استالونه را به عنوان سفیران ویژه در مکان بزرگ اما بسیار آشفته، هالیوود، کالیفرنیا، معرفی کنم. آنها به عنوان فرستادگان ویژه من خدمت خواهند کرد تا هالیوود را که در ۴ سال گذشته بخش زیادی از تجارت خود را در برابر کشورهای خارجی از دست داده است، به عقب برگردانند؛ بزرگتر، بهتر و قوی‌تر از همیشه! این سه فرد بسیار با استعداد چشم و گوش من خواهند بود و من هر کاری را که آنها پیشنهاد کنند، انجام خواهم داد. این دوران، مثل خود آمریکا، دوباره دوران طلایی هالیوود خواهد بود!