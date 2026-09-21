به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان، صبح دوشنبه در آیین استانی نواختن زنگ جوانهها که با هدف استقبال از دانشآموزان پایه هفتم برگزار شد، با تبیین سیاستهای کلان نظام آموزشی اظهار کرد: مأموریت ذاتی مدارس در گام دوم انقلاب، تنها انتقال مفاهیم علمی نیست، بلکه پرورش همهجانبه دانشآموزان در ساحتهای علمی، اجتماعی، مهارتی، اخلاقی و دینی است.
وی با اشاره به شعار راهبردی «مدرسه قوی، ایران قوی» تصریح کرد: زیربنای پیشرفت و اقتدار کشور از ذهن و اندیشه دانشآموزان در کلاسهای درس شکل میگیرد؛ لذا تربیت متوازن، کلیدواژهای است که باید در تمامی برنامهریزیهای آموزشی و پرورشی به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
مدیریت هیجانات در دوران گذار ضروری است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، دوران نوجوانی را مرحلهای حساس و پر از تغییرات روانی و رفتاری دانست و افزود: آموزشِ مهارتهای زندگی، به ویژه «خودکنترلی»، «مدیریت هیجانات» و «برنامهریزی زمانی»، از الزامات دوره متوسطه اول است.
نظریان خطاب به دانشآموزان هشدار داد: استفاده نامناسب و بیهدف از فضای مجازی میتواند آسیبزا باشد؛ لذا دانشآموزان باید با تقویت مهارت خودتنظیمی، از این فرصتها در راستای رشد علمی و اخلاقی خود بهره ببرند. وی همچنین تأکید کرد که آموزش زمانی برای دانشآموز معنا پیدا میکند که آموختههای کتاب درسی با زندگی واقعی پیوند خورده باشد؛ پیوندی که لذت یادگیری را دوچندان میکند.
نظریان در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت هویت ملی را خط قرمز و اولویت تربیتی مدارس خواند و گفت: افتخار به ایرانی بودن، احترام به پرچم و سرود ملی و شناخت عمیق از گذشته، حال و آینده کشور، قطبنمایی است که نسل جدید را در مسیر تعالی قرار میدهد. این هویتبخشی، زمینهساز شکلگیری نسل قدرتمندی است که در آینده سکاندار مدیریت کشور خواهد بود.
دغدغههای ورود به متوسطه اول کاهش یافت
در ادامه این مراسم، اکبر حمزوی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان، با اشاره به اهمیت «زنگ جوانهها» به عنوان پلی میان دوره ابتدایی و متوسطه، اظهار داشت: هدف از اجرای این برنامه، کاهش استرس دانشآموزان و آشنایی خانوادهها با فضای جدید آموزشی است.
وی افزود: ورود به متوسطه اول، با تغییرات ساختاری از جمله تعدد دبیران و تغییر شیوههای ارزشیابی همراه است که میتواند برای دانشآموز و خانواده چالشبرانگیز باشد. حضور مشاوران و کادر اجرایی مدارس در این مراسم، فرصتی است تا با ارائه راهنماییهای لازم، مسیر گذار دانشآموزان تسهیل شود.
پایش مستمر سند تحول بنیادین
حمزوی با تأکید بر لزوم اجرای بدون تنازل سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: این سند به عنوان میثاقنامه آموزش و پرورش، نباید تنها در حد شعار باقی بماند. برای اجرایی شدن آن، نیازمند تدوین نقشه راه دقیق، تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری و حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی هستیم.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان تصریح کرد: باید از موازیکاری و ایجاد اسناد رقیب که مانع از تمرکز بر سند اصلی میشود، پرهیز کرد تا بتوان میزان پیشرفت و تحقق اهداف تحولی را در مدارس به صورت دقیق و مستمر ارزیابی نمود.
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