  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

هشدار دادستان بروجرد درباره احتکار و گران‌فروشی

هشدار دادستان بروجرد درباره احتکار و گران‌فروشی

بروجرد- دادستان عمومی و انقلاب بروجرد بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با احتکار، گران‌فروشی و اقدامات مخل معیشت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در نشست شورای تنظیم بازار شهرستان بروجرد اظهار داشت: دستگاه قضایی شهرستان در مقابله با احتکار، گران‌فروشی و اقدامات مخل معیشت مردم، رویکردی قاطع و بدون مماشات خواهد داشت.

وی با تأکید بر حساسیت شرایط موجود افزود: هیچ‌گونه سوءاستفاده از نیازهای معیشتی مردم در شهرستان پذیرفته نخواهد بود و در صورت اثبات تخلف اصناف در زمینه‌های سوداگری یا احتکار، اقدامات قانونی از جمله پلمب محل کسب متخلفان اعمال خواهد شد.

تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر بازار

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد با یادآوری نقش نظارتی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: خروجی جلسات تنظیم بازار باید به‌صورت مستقیم منجر به رفع مشکلات مردم شود و تصمیمات اتخاذشده در این جلسات باید در عرصه عمل نیز آثار خود را نشان دهد.

هشدار درباره ترک فعل و قصور در انجام وظایف

امرایی در پایان با تأکید بر ضرورت انجام دقیق وظایف نظارتی و بازرسی خاطرنشان کرد: مدیران ستاد تنظیم بازار موظف به انجام دقیق تکالیف نظارتی و بازرسی هستند و در صورت بروز هرگونه ترک فعل یا قصور در انجام وظایف، مجموعه قضایی برخورد قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6953647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه