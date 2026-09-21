گلشادنژاد به جدول شانس مجدد نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، روز دوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا با حذف آتوسا گلشادنژاد برای کاراته ایران به پایان رسید.
گلشادنژاد در نخستین دیدار خود در رقابتهای وزن ۶۸- کیلوگرم با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب سوباسا کاما از ژاپن شد.
کاراتهکا ژاپنی نیز در دیدار نیمهنهایی با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب لی چیائو از چین شد تا گلشادنژاد شانس حضور در جدول شانس مجدد و کسب مدال برنز را از دست بدهد.
در ادامه رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا، فردا (سهشنبه)کاتای تیمی بانوان، فاطمه زهرا سعیدآبادی، مرتضی نعمتی و علیاصغر آسیابری به روی تاتامی خواهند رفت.
آتوسا گلشادنژاد بعد از ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی، فرصت حضور در جدول شانس مجدد را هم از دست داد.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، روز دوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا با حذف آتوسا گلشادنژاد برای کاراته ایران به پایان رسید.
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