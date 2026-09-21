گلشادنژاد به جدول شانس مجدد نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، روز دوم رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا با حذف آتوسا گلشادنژاد برای کاراته ایران به پایان رسید.



گلشادنژاد در نخستین دیدار خود در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب سوباسا کاما از ژاپن شد.



کاراته‌کا ژاپنی نیز در دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب لی چیائو از چین شد تا گلشادنژاد شانس حضور در جدول شانس مجدد و کسب مدال برنز را از دست بدهد.



در ادامه رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، فردا (سه‌شنبه)کاتای تیمی بانوان، فاطمه زهرا سعیدآبادی، مرتضی نعمتی و علی‌اصغر آسیابری به روی تاتامی خواهند رفت.