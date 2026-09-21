به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت رود دره‌ های استان تهران اظهارکرد: رود دره‌های تهران صرفاً مسیر عبور آب نیستند بلکه بخشی از زیرساخت طبیعی شهر برای کنترل رواناب و سیلاب، حفظ تنوع زیستی، تعدیل دما و پایداری اکولوژیک به شمار می‌روند.



وی افزود: رود دره‌ هایی مانند کن، فرحزاد، دربند، درکه، جاجرود و آبراهه‌های دامنه‌های جنوبی البرز در شرایط طبیعی پیوند میان ارتفاعات، آبراهه‌ها، دشت و زیست‌بوم‌های پیرامون تهران را برقرار می‌کنند و هرگونه تغییر در بستر و حریم این آبراهه‌ها می‌تواند کارکردهای طبیعی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران یکی از مهم‌ترین کارکردهای رود دره‌ها را انتقال و تنظیم رواناب‌های سطحی و کاهش پیامدهای بارش‌های شدید و سیلابی دانست و تصریح کرد: ساخت‌ و ساز، خاکریزی، دیوارکشی، تغییر مسیر آبراهه، کاهش پوشش گیاهی و نفوذناپذیر شدن سطوح در حریم رود دره‌ها ظرفیت طبیعی این پهنه‌ها برای مدیریت رواناب را کاهش می‌دهد.



عباس‌نژاد با اشاره به نقش اکولوژیک رود دره‌ها گفت: این پهنه‌ها علاوه بر حفظ پیوستگی زیستگاهی، امکان جابه‌جایی و بقای گونه‌های گیاهی و جانوری را در محدوده شهری و پیرامون آن فراهم و به‌ عنوان کریدورهای اکولوژیک، از تنوع زیستی استان پشتیبانی می‌ کنند.



وی با اشاره به تشدید آثار تغییر اقلیم در شهرها افزود: پوشش گیاهی و سطوح طبیعی رود دره‌ ها از طریق سایه‌اندازی، تبخیر و تعرق و کاهش دمای سطح زمین، در کاهش اثر جزیره حرارتی شهری نقش مؤثری دارند و حفاظت از این پهنه‌ها بخشی از برنامه سازگاری تهران با افزایش دما و تغییر الگوی بارش است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: حفاظت از رود دره‌ها نباید صرفاً به حفظ مسیر عبور آب محدود شود بلکه صیانت از بستر و حریم طبیعی، پوشش گیاهی، کیفیت آب، اتصال زیستگاهی و ظرفیت نفوذپذیری زمین باید به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.



عباس‌نژاد با انتقاد از نگاه صرفاً سازه‌ای به رود دره‌ها اظهارکرد: تبدیل این پهنه‌ها به کانال‌های انتقال سریع آب، بخشی از کارکردهای طبیعی آنها را تضعیف می‌کند. از این رو، بهره‌گیری از راهکارهای مبتنی بر طبیعت، افزایش سطوح نفوذپذیر، حفظ پوشش گیاهی و مدیریت طبیعی رواناب باید در کنار اقدامات سازه‌ای در مدیریت شهری مدنظر قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: حفاظت از رود دره‌ها به معنای توقف توسعه یا استفاده عمومی از این پهنه‌ها نیست بلکه توسعه و ساماندهی آن‌ها باید با رعایت ظرفیت اکولوژیک، حریم آبراهه‌ها و الزامات محیط زیستی انجام شود.



عباس‌نژاد در پایان تصریح کرد: رود دره‌های تهران سرمایه‌ای طبیعی هستند که همزمان آب را هدایت می‌کنند، زیستگاه می‌ سازند، دمای شهر را تعدیل می‌کنند و بخشی از ظرفیت طبیعی پایتخت برای مقابله با سیلاب و تغییر اقلیم را حفظ می‌کنند بنابراین صیانت از این پهنه‌ها، سرمایه‌گذاری برای حفظ تاب‌آوری محیط زیستی تهران و نسل‌های آینده است.