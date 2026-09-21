موافقت شورای پروانه فیلمسازی با ساخت ۴ فیلم‌؛ «کما ۲» مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، جلسه شورای پروانه فیلمسازی برگزار شد و فیلمنامههای «آستان دوست» به تهیهکنندگی و کارگردانی داریوش یاری و نویسندگی داریوش یاری و حسین مهکام، «کما ۲» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمدحسین فرحبخش، «عصر جمعه» به تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی محمد پایدار و نویسندگی حسین تراب نژاد اصفهانی پروانه ساخت دریافت کردند.
همچنین فیلم «باند سوخته» به تهیهکنندگی محسن آقاعلی اکبری، کارگردانی جواد افشار و نویسندگی سعید جلیلی و جواد افشار موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کرد.
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