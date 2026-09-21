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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

۱۶۰۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بوشهر اجرا می‌شود

۱۶۰۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر از پیش‌بینی و اجرای هزار و ۶۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدرپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از هزار و ۶۰۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان بوشهر پیش‌بینی شده است که با هماهنگی و مشارکت یگان‌های نیروهای مسلح، ادارات و سازمان‌ها طی هشت روز از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس افزود: مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس امسال به صورت ملی در مرکز استان، شهرستان‌ها و همزمان در تهران برگزار خواهد شد و استان بوشهر نیز به صورت برخط در این آیین حضور خواهد داشت.

اجرای برنامه‌های شبانه در میدان امام بوشهر

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر بیان کرد: هر شب یکی از یگان‌های نیروهای مسلح مستقر در استان، برنامه ویژه‌ای را در میدان امام (ره) بوشهر برگزار می‌کند.

حیدرپور ادامه داد: این برنامه‌ها از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و تلاش شده است با پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی، فضای مناسبی برای حضور و استفاده مردم شریف استان از برنامه‌های هفته دفاع مقدس فراهم شود.

وی همچنین از رونمایی آثار مکتوب جدید در حوزه ایثار و شهادت خبر داد و تصریح کرد: آثار ارزشمندی در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسیده است و در برنامه‌های مختلف این ایام از ۲۰ عنوان کتاب جدید رونمایی خواهد شد.

تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به روند احداث مرکز فرهنگی و باغ‌موزه دفاع مقدس استان گفت: احداث این مرکز مطالبه به‌حق خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان استان است و در همین راستا زمین ۶ هکتاری این مجموعه در مجاورت اتوبان امام علی (ع) اختصاص یافته است.

حیدرپور افزود: مرحله نخست عملیات زیرسازی این مجموعه به پایان رسیده و مرحله دوم زیرسازی که شامل عملیات شمع‌کوبی است، از آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا اسفندماه به پایان خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با حمایت‌های استاندار، معاونان استانداری و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در مرکز، پیش‌بینی می‌شود مرکز فرهنگی و باغ‌موزه دفاع مقدس استان بوشهر تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل و به بهره‌برداری کامل برسد.

برگزاری رزمایش نیروهای مسلح

حیدرپور با اشاره به برگزاری کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر در سال جاری اظهار کرد: در قالب برنامه‌های این کنگره، رزمایش نیروهای مسلح استان بوشهر نیز در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای تبیین ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی رشادت‌های رزمندگان و شهدا دانست و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های فرهنگی استان در برگزاری برنامه‌های این ایام تأکید کرد.

کد مطلب 6953709

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