به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدرپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از هزار و ۶۰۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان بوشهر پیش‌بینی شده است که با هماهنگی و مشارکت یگان‌های نیروهای مسلح، ادارات و سازمان‌ها طی هشت روز از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس افزود: مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس امسال به صورت ملی در مرکز استان، شهرستان‌ها و همزمان در تهران برگزار خواهد شد و استان بوشهر نیز به صورت برخط در این آیین حضور خواهد داشت.

اجرای برنامه‌های شبانه در میدان امام بوشهر

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر بیان کرد: هر شب یکی از یگان‌های نیروهای مسلح مستقر در استان، برنامه ویژه‌ای را در میدان امام (ره) بوشهر برگزار می‌کند.

حیدرپور ادامه داد: این برنامه‌ها از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و تلاش شده است با پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی، فضای مناسبی برای حضور و استفاده مردم شریف استان از برنامه‌های هفته دفاع مقدس فراهم شود.

وی همچنین از رونمایی آثار مکتوب جدید در حوزه ایثار و شهادت خبر داد و تصریح کرد: آثار ارزشمندی در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسیده است و در برنامه‌های مختلف این ایام از ۲۰ عنوان کتاب جدید رونمایی خواهد شد.

تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به روند احداث مرکز فرهنگی و باغ‌موزه دفاع مقدس استان گفت: احداث این مرکز مطالبه به‌حق خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان استان است و در همین راستا زمین ۶ هکتاری این مجموعه در مجاورت اتوبان امام علی (ع) اختصاص یافته است.

حیدرپور افزود: مرحله نخست عملیات زیرسازی این مجموعه به پایان رسیده و مرحله دوم زیرسازی که شامل عملیات شمع‌کوبی است، از آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا اسفندماه به پایان خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با حمایت‌های استاندار، معاونان استانداری و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در مرکز، پیش‌بینی می‌شود مرکز فرهنگی و باغ‌موزه دفاع مقدس استان بوشهر تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل و به بهره‌برداری کامل برسد.

برگزاری رزمایش نیروهای مسلح

حیدرپور با اشاره به برگزاری کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر در سال جاری اظهار کرد: در قالب برنامه‌های این کنگره، رزمایش نیروهای مسلح استان بوشهر نیز در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای تبیین ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی رشادت‌های رزمندگان و شهدا دانست و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های فرهنگی استان در برگزاری برنامه‌های این ایام تأکید کرد.