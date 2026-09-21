به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو،ظهر دوشنبه ، در حاشیه جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها که در دبستان پسرانه علی‌بن‌ابیطالب باقرشهر برگزار شد، از آغاز سال تحصیلی با حضور بیش از یک میلیون دانش‌آموز در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به آمادگی کامل مدارس برای بازگشایی اظهار کرد: امروز همزمان با سراسر کشور، جشن شکوفه‌ها برای کلاس‌اولی‌ها و جشن جوانه‌ها برای پایه هفتمی‌ها برگزار شد و حدود ۷۵ هزار دانش‌آموز پایه اول، نخستین حضور خود در مدرسه را تجربه کردند.

بهارلو با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق برای سال تحصیلی جدید افزود: خوشبختانه تمامی کلاس‌های درس دارای معلم هستند و کتاب‌های درسی نیز پیش از آغاز سال تحصیلی توزیع شده است.

وی ضمن دعوت از اولیا برای حضور فعال و پرشور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس تصریح کرد: توصیه اکید ما به خانواده‌ها این است که دانش‌آموزان را به‌صورت حضوری راهی مدارس کنند و تحت تأثیر القائات و فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی هفته اول مهر گفت: برای ایجاد نشاط و انگیزه در دانش‌آموزان، مسابقات ورزشی جام مهر ایران طراحی شده است و با توجه به ایام هفته دفاع مقدس، آموزش و پرورش تصمیم دارد اتفاقات و تحولات یک سال گذشته را بازخوانی کند.

وی افزود: معرفی ابعاد شخصیت شهدای مقاومت به‌ویژه شهید خدمت (سید شهیدان خدمت)، تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت و گرامیداشت یاد ایثارگران، از محورهای اصلی برنامه‌های تربیتی در هفته‌های آغازین سال تحصیلی است.

بهارلو درباره وضعیت زیرساخت‌های آموزشی گفت: تا پایان آبان‌ماه، ۷۵ مدرسه جدید شامل ۸۵۲ کلاس درس نوساز به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه فضای آموزشی جدید امسال معادل ۱۰۱ هزار مترمربع است، ادامه داد: در کنار این فضاهای جدید، تجهیزات کمک‌آموزشی، تلویزیون‌های هوشمند، اقلام آزمایشگاهی و تجهیزات هنرستانی به‌روزرسانی شده و در اختیار مدارس قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تراکم کلاس‌ها اشاره کرد و گفت: با اجرای نهضت مدرسه‌سازی، تراکم دانش‌آموزی از ۳۲ نفر به ۲۸ نفر کاهش یافته است؛ با این حال، اعلام آمار دقیق تراکم امسال منوط به پایان کلاس‌بندی‌ها و نهایی‌شدن ثبت‌نام دانش‌آموزان، از جمله دانش‌آموزان اتباع و افرادی که در شهریورماه امتحان داده‌اند، است که نتایج نهایی آن در هفته دوم مهرماه اعلام خواهد شد.

بهارلو در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد کلاس‌های درس از حدود ۳۰ هزار کلاس در سال گذشته به بیش از ۳۱ هزار و ۱۶۶ کلاس درس در سال جاری، امید است سال تحصیلی پرباری برای آینده‌سازان کشور رقم بخورد.