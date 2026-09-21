استانداردسازی فضاهای شهری همدان برای معلولان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر دوشنبه در دیدار با محمد قادری احسان‌پور سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان همدان با بررسی چالش‌های حوزه اجتماعی بر لزوم اتخاذ رویکردهای هماهنگ در مدیریت شهری تاکید کرد و با اشاره به اولویت‌های این حوزه گفت: موضوعاتی همچون ساماندهی کودکان کار و خیابان، حمایت از افراد دارای معلولیت و رسیدگی به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان‌دستگاهی است و باید از اقدامات جزیره‌ای و تک‌بعدی پرهیز کرده و با رویکردی مشارکتی به سمت حل ریشه‌ای این مسائل حرکت کنیم.

وی با اعلام آمادگی کامل مدیریت شهری برای حمایت از برنامه‌های بهزیستی افزود: شهرداری همدان آمادگی دارد تا تمامی ظرفیت‌های خود اعم از فضاهای شهری، امکانات زیرساختی و توان اجرای طرح‌های اجتماعی را در اختیار برنامه‌های حمایتی بهزیستی قرار دهد چراکه معتقدیم شناسایی ظرفیت‌های مشترک به اجرای اقدامات اثرگذارتر در سطح شهر منجر خواهد شد.

شهردار همدان همچنین بر مقوله دسترس‌پذیری شهری برای شهروندان دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: توسعه و استانداردسازی فضاهای شهری برای بهره‌مندی مطلوب افراد دارای معلولیت، از ضرورت‌های انکارناپذیر است و این مهم باید با نظارت مشترک و هم‌افزایی تخصصی میان شهرداری و اداره‌کل بهزیستی دنبال شود تا شاهد بهبود کیفیت تردد و زندگی این قشر از جامعه باشیم.

وی در پایان بر ضرورت عملیاتی‌سازی این تعاملات تاکید و خاطرنشان کرد: تدوین برنامه‌های جامع و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان شهرداری و بهزیستی گام موثری برای پایدارسازی این همکاری‌ها است و شهرداری همدان برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مشترک در مسیر حمایت از شهروندان و گروه‌های آسیب‌پذیر آمادگی کامل دارد.