به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه صبح یکشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ جوانه‌ها در دبیرستان دخترانه ۱۳ آبان این شهرستان با حضور جمعی از مسئولان، اولیا و دانش آموزان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان، بر اهمیت این آئین تأکید کرد و افزود: جشن جوانه‌ها فرصتی مغتنم برای تجلیل از جایگاه تعلیم و تربیت و آغاز فصلی نو در مسیر یادگیری است.

عبداله باور با اشاره به ضرورت شور و نشاط در فرآیند آموزش و پرورش اظهار کرد: این جشن می‌تواند آغازی شاد و پرانرژی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و انگیزه‌ای تازه برای یک سال تحصیلی پربار باشد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه همچنین یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و افزود: پیشرفت علمی و فرهنگی کشور باید در بستر حفظ ارزش‌ها و هویت ملی شکل گیرد و مشارکت خانواده‌ها و مدارس، ضامن شکوفایی استعدادها و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

باور در ادامه از تلاش‌های معلمان قدردانی کرد و گفت: همکاران فرهنگی با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی می‌توانند نقشی مهم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا کنند.

وی خطاب به دانش‌آموزان نیز اظهار کرد: امروز فرصتی تازه پیش روی شما است تا با همت، کنجکاوی و خلاقیت مسیر آینده خود را ترسیم کنید و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان نیز تمامی توان خود را در راستای سیاست‌های دولت وفاق ملی و بهره گیری از شعار «برای ایران برای مدرسه» برای موفقیت شما در سال تحصیلی جدید به کار خواهد گرفت.