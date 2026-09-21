به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی دفاع مقدس سمنان از دفاع مقدس به عنوان یک موتور محرکه در بخش‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، جامعه، هنر و ... یاد کرد.

وی با بیان اینکه استان سمنان با تقدیم سه هزار شهید نقش مهمی در دفاع مقدس ایفا کرد، افزود: در دوران مقدس حتی یک گلوله هم به استان برخورد نکرد اما سمنان در زمره سه استان برتر کشور به لحاظ تعداد شهید به جمعیت آن دوران بوده که نشان از نقش آفرینی ویژه مردم مت در دوران دفاع مقدس دارد.

سلحشوری، مهمترین ویژگی مردم استان سمنان

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان روحیه سلحشوری و ظلم‌ ستیزی مردم استان را مورد اشاره قرار دارد و ابراز کرد: این روحیه تا به امروز و پس از نزدیک به هفت ماه حضور در میدان اقتدار و صلابت وجود دارد.

مطهری با بیان اینکه شعار هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنه‌ای» خواهد بود، تاکید کرد: برنامه های متنوعی برای این هفته در سراسر استان تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت از برنامه های محوری هفته دفاع مقدس استان است، تاکید کرد: این آیین صبح سه‌شنبه ۳۱ شهریور، همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس در سمنان برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان سمنان با بیان اینکه قدردانی از پیشکسوتان دفاع مقدس موضوع و محور این رویداد است، تاکید کرد: رزمندگان و خانواده شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، فعالان حوزه حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، جهادگران تبیین، جوانان و بانوان و ... در این مراسم تقدیر می شوند.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان از برپایی ایستگاه‌های صلواتی در استان به عنوان دیگر برنامه این هفته یاد کرد و بیان داشت: توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس محور این برنامه ها است.

مطهری با بیان اینکه این ایستگاه ها با هدف پذیرایی از مردم، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، پخش سرودهای حماسی و مقاومت، جهاد تبیین و ... در همه شهرهای استان سمنان برپا می شوند، ابراز کرد: مساجد و پایگاه های بسیج و میادین و معابر اصلی شهرها میزبان این ایستگاه های صلواتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه بازدید اقشار مختلف مردم از دانشجو و جوانان، بسیجیان، کارمندان و کارگران و اصناف و ... از پارک موزه دفاع مقدس نیز در این هفته برنامه ریزی شده است، گفت: روایتگری دفاع مقدس و برنامه های تبیینی و فرهنگی در زمره بخش های مختلف این برنامه ها است.

اجتماعات شبانه مردم استان سمنان

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان همچنین گفت: در تمام ایام هفته دفاع مقدس در یادمان‌های شهدای گمنام سراسر استان نیز برنامه های فرهنگی و معنوی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود همچنین در اجتماعات شبانه مردم نیز یادواره های شهدا و همچنین ویژه برنامه های معنوی با موضوع دفاع مقدس برگزار می شود.

مطهری همچنین از برگزاری ویژه برنامه های معنوی در گلزار شهدای استان سمنان خبر داد و از آحاد مردم متدین و شهید پرور دیار سه هزار شهید استان دعوت کرد تا در آئین مرتبط با هفته دفاع مقدس حضور یابند.

وی با بیان اینکه در روز نخست هفته دفاع مقدس همچنین ویژه برنامه غباروبی و عطر افشانی گلزارهای شهدای استان برگزار می شود، افزود: در این هفته همچنین ده ها ویژه برنامه معنوی در استان سمنان برگزار خواهد شد.