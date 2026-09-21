برداشت ۴۰۰ میلیون تومان از حساب شهروند نهبندانی با یک فایل آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان نهبندان و ارائه شکایت مبنی بر برداشت ۴۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد که مدتی قبل فایلی با عنوان «کار مرتبط با رشتههای مختلف تحصیلی» از سوی یکی از آشنایانش در یکی از شبکههای اجتماعی برای وی ارسال شده است.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی ادامه داد: این شهروند پس از کلیک روی فایل و وارد کردن اطلاعات بانکی خود در فرمهای نمایش داده شده، متوجه برداشت ۴۰۰ میلیون تومان از حساب بانکیاش شده بود.
الوانی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم این پرونده را که در خارج از استان سکونت داشت، شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی، تمام مبلغ برداشتشده به حساب شاکی بازگردانده شد.
وی گفت: پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شده است.
فایل آلوده از تلفن همراه هکشده ارسال شده بود
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی با اشاره به بررسیهای انجامشده در این پرونده افزود: مشخص شد تلفن همراه یکی از آشنایان شاکی هک شده و فایل آلوده به بدافزار از طریق همان تلفن همراه برای وی ارسال شده است.
وی ادامه داد: شاکی که به دنبال پیدا کردن کار بوده، با اعتماد به عنوان فایل روی آن کلیک کرده و در ادامه با وارد کردن اطلاعات بانکی، زمینه دسترسی مجرمان سایبری به حساب خود را فراهم کرده است.
الوانی با هشدار نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از عناوین وسوسهکنندهای مانند «کاریابی» اظهار کرد: کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامها، لینکها و فایلهای جعلی با این عناوین، کاربران را هدف قرار داده و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی و دسترسی به حسابهای بانکی آنها هستند.
وی تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات حساس بانکی خود را در سایتهایی که از طریق لینکهای ناشناس و جعلی باز میشوند، وارد نکنند و برای یافتن شغل نیز حتماً به مراکز کاریابی معتبر مراجعه کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: شهروندان باید نسبت به آگهیهای کاریابی، لینکها و فایلهایی که در فضای مجازی با عنوان کاریابی منتشر میشوند، حساس باشند؛ بهویژه اگر این پیامها از سوی دوستان و آشنایان ارسال شده باشد، چراکه احتمال هک شدن تلفن همراه فرستنده وجود دارد.
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