به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با افزایش قیمت دلار، قیمت کیت فوتبال در ایران افزایش یافته است. این موضوع سبب شده که اکثر خریداران به دنبال خرید اقساطی کیت ورزشی باشند.
به دلیل وارداتی بودن کیتهای فوتبال، قیمت نهایی ارتباطی مستقیم با ارزش دلار دارد. شرایط جنگی کشور و محاصره دریایی نیز باعث کاهش واردات انواع کالا از جمله لباس فوتبال به ایران شده است.
برای صحتسنجی و بررسی دقیقتر این موضوع، به سراغ یکی از بهترین فروشگاههای آنلاین معتبر در حوزه کیت ورزشی به نام کیت اورجینال رفتیم تا آمار و اطلاعات فروش کیت فوتبال در سال ۱۴۰۵ را در اختیار ما قرار دهد.
مطابق این آمار حدود ۷۵ درصد از سفارشات در کیت اورجینال، توسط مشتریان به صورت اقساطی پرداخت شده است، میزان تقاضا برای خرید لباس ورزشی نیز در ۶ ماهه نخست در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.
با شروع فصل جدید مسابقات فوتبال ۲۰۲۶/۲۰۲۷ در لیگهای معتبر دنیا، تقاضا برای لباسهای فصل جدید افزایش یافت و واردات لباس فوتبالی در ایران شروع شد. وارداتی که حالا با دلار ۲۳۰ هزارتومانی انجام شده، قیمت کیتهای فوتبالی را تا ۲ برابر نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
همچنین سود فروشندگان به دلیل همکاری با پلتفرمهای اعتبار دهنده مانند اسنپپی و تربپی کاهش پیدا کرده، برای مثال اسنپپی در صنف پوشاک ورزشی ۱۵ درصد از کل مبلغ سفارش را به عنوان کارمزد دریافت میکند.
طبق گفته مدیر فروش سایت کیت اورجینال، ۱۵ درصد که از مبلغ فروش هر فروشگاه در پلتفرمهایی مانند اسنپپی کسر میشود معادل ۴۰ الی ۶۰ درصد سود محصول است که از دست میرود.
کارمزد بالا هنگام خرید کیت فوتبال با پرداخت قسطی باعث افزایش بیشتر قیمتها در بازار شده و نکته جالب این است که اکثر خریداران با این موضوع مشکلی ندارند و حاضر هستند مبلغ بیشتری پرداخت کنند تا به صورت اقساطی خرید کنند.
با افزایش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید هواداران فوتبال، اطمینان از کیفیت لباس و امکان خرید اقساطی به یکی از دغدغههای اصلی هنگام خرید لباس ورزشی تبدیل شده است.
قبل از خرید کیت فوتبال باید بدانید که انواع کیت در بازار ایران چگونه است:
کیت ایرانی (چاپ لیزری - کیفیت پایین - قیمت ارزان)
کیت هواداری (لوگو گلدوزی و دوختی - کیفیت بالا - ماندگاری بالا - قواره استاندارد)
کیت پلیری ( لوگو ژلاتینی پشت چسبی - کیفیت بالا - ماندگاری کمتر نسب به ورژن هواداری - قواره فیت و چسبان)
از نظر قیمت کیتهای ایرانی در حال حاضر از ۸۰۰ هزارتومان به بالا در بازار عرضه میشوند. اگر به دنبال خرید کیت فوتبال با قیمت ارزان هستید، باید به سراغ نسخههای ایرانی که معمولا با چاپ لیزری و پارچه فلامنتی هستند بروید که متاسفانه کیفیت بالایی ندارند.
اگر بودجه بیشتری در اختیار دارید یا امکان خرید اقساطی کیت را دارید و کیفیت بالا برای شما مهم است، باید به سراغ کیتهای تایلندی بروید که در دو مدل ورژن هواداری و ورژن پلیری تولید و عرضه میشوند.
در ادامه مطلب ویژگیهای اصلی این دو ورژن را با هم بررسی میکنیم.
ویژگیهای اصلی کیت فوتبال ورژن پلیری:
لوگو و برند لباس ژلاتینی (پشت چسبی)
کیفیت بالا (طراحی شده با جزئیات دقیق)
پارچه سبک و تنفسپذیر (دفع عرق هنگام ورزش)
پارچه با قابلیت کشسانی ( مشابه لباس بازیکنان)
احتمال آسیب با شستشو (خرابی لوگو به دلیل گلدوزی نبودن)
قواره جذب (از روی شکم جذب)
ویژگیهای اصلی کیت فوتبال ورژن هواداری:
لوگو و برند لباس گلدوزی (دوختی)
کیفیت بالا (جزئیات کمتر نسبت به پلیر)
پارچه سبک و تنفسپذیر (دفع عرق هنگام ورزش)
مقاوم در برابر شستشو (به دلیل گلدوزی بودن لوگو)
قواره استاندارد (مناسب برای اکثر افراد)
نسخه ویژه هواداران فوتبال
کیت ورژن هواداری در اصل مخصوص هواداران تولید میشود، این مدل لباس با قواره استاندارد تولید شده و مناسب عموم افراد جامعه است.
اگر هدف شما از پوشیدن لباس تیم محبوبتان حمایت، ابراز علاقه، استایل کردن، حضور در جمع دوستان یا فعالیت روزانه است، توصیه میکنیم هنگام خرید کیت ورژن هواداری را انتخاب کنید.
کیت ورژن هواداری با ماندگاری بهتر، شستشو راحتتر، قواره استاندارد و لوگو و برند گلدوزی شده یک انتخاب منطقی است.
کیت ورژن پلیری مخصوص مسابقه فوتبال طراحی شده است، لباسی سبک با قابلیت کشسانی که مناسب فوتبالپلیرهای حرفهای و نیمه حرفهای است.
اگر هدف شما از پوشیدن لباس تیم محبوبتان انجام فعالیتهای ورزشی سنگین مثل فوتبال بازی کردن است، توصیه میکنیم به سراغ کیت ورژن پلیری بروید.
البته که در نهایت این موضوع به بودجه و هدف شما بستگی دارد. کیتهای ایرانی ارزانترین نسخه در بازار، کیت هواداری در میانه و کیتهای پلیری با قیمت بالا عرضه میشوند.
در پایان امیدوار هستیم با مدیریت نرخ ارز و ثبات اقتصادی در ایران، شاهد کاهش یا ثبات در قیمتها باشیم تا برای خرید کیت فوتبال نیازی به دریافت اعتبار از تربپی یا اسنپپی یا دیگر پلتفرمهای اعتباردهنده نباشیم.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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