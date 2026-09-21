به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شبکه ایکس (توییتر سابق) شاهد موجی از پست‌ها با محوریت یمن بود. کاربران یمنی، اینفلوئنسرهای آمریکایی، نویسنده‌های ترک‌زبان و فارسی‌زبان و صفحه‌های رسانه‌ای هر یک به سبک خودشان با این کشور ابراز همدلی کردند. برخی با نظرات سیاسی و انسانی حمایتگرانه، برخی با ویدیوهای لگویی و برخی با میم و طنز.

در قدم اول، خود کاربران یمنی به میدان جنگ روایت‌ها آمدند و وارد منازعه لفظی با برخی سیاستمداران غربی شدند. مثلا جو ویلسون، سیاستمدار آمریکایی طرفدار ترامپ که با شبکه اپوزوسیون سلطنت طلب ایران نیز در ارتباط است در توییتی نوشته بود: «یمن را از دست ایران آزاد کنید.» سپس کاربری به نام ابراهیم ناجی، آن را نقل قول کرد و نوشت: «آمریکا و عربستان را از دست صهیونیست‌ها آزاد کنید؛ اروپا را از صهیونیست‌ها آزاد کنید. یمن و ایران تنها دو کشور آزاد جهان هستند!»

این پاسخ دندان شکن، مورد استقبال کاربران زیادی نیز قرار گرفت.

در ادامه، هازار تاندوغان، نویسنده‌ای که در پروفایلش خود را ترکی از تبریز معرفی کرده و ساکن ازمیر است، با ۱۲۳ هزار دنبال‌کننده، از سکوت پیشین جهان در قبال جنایات سعودی‌ها در یمن انتقاد کرد به زبان ترکی نوشت: وقتی کودکان یمن به‌خاطر سعودی‌ها از گرسنگی می‌مردند، کسی صدایش درنیامد.

اما پرمخاطب‌ترین واکنش‌ها از جکسون هینکل بود، اینفلوئنسر آمریکایی ساکن میامی با ۳.۸ میلیون دنبال‌کننده. هینکل تازه‌وارد این ماجرا نیست. او مارس ۲۰۲۵ به یمن سفر کرد و در میدان السبعین صنعا برای جمعیتی که هر جمعه آنجا گرد می‌آیند سخنرانی کرد. او این بار به کسانی که جویدن قات (نوعی گیاه مصرفی در یمن) را دستمایه تمسخر دلاورمردان یمنی و بهانه به انزوا بردن حقیقت‌های تاریخی می‌کنند، واکنش نشان داد.

او با انتشار دو عکس از خودش به کنایه نوشت: هر شب که در یمن با انصارالله بودم، قات می‌خوردم. من هرگز شکلات صهیونیستیِ دبی نمی‌خورم.

این پست تاکنون ۱.۸ میلیون بازدید، ۱۴.۲ هزار لایک، ۱.۳ هزار ریپست و ۵۳۳ پاسخ گرفته و ۸۰۲ نفر آن را ذخیره کرده‌اند.

در ادامه نیز هینکل سلسله پست‌هایی از تصاویر دلاورمردان یمنی به اشتراک گذاشت که زیر هرکدامشان نوشت: یمن در سمت درست تاریخ است!

این پست‌ها نیز با استقبال مواجه شدند.

صفحه اکسپلوزیو مدیای ایرانی هم مثل همیشه سراغ ویدیوهای لگویی رفت. این صفحه ۱۹ سپتامبر ویدیویی با عنوان «از مخا تا باب‌المندب» منتشر کرد و نوشت: «روایتی لگویی از نبردها و پیروزی‌های یمن؛ فصلی تازه از تاریخ که آجر به آجر بازسازی می‌شود.»‍ این پست پس از یک روز بیش از ۶۳۹ هزار بازدید، ۸.۶ هزار لایک، ۳ هزار ریپست و ۱.۵ هزار ذخیره گرفت.

در ادامه واکنش‌ها یک کاربر یمنی نیز توییتی منتشر کرد که در آن عکسی از یک لوله فاضلاب با تاریخ ۱۹۵۶ دیده می‌شود و نوشته شده لوله‌های فاضلاب یمن از دولت‌شهر امارات قدیمی‌ترند. این پست نیز بسیار بازنشر شد و مورد توجه کاربران زیادی در سراسر جهان و به ویژه کاربران ایرانی قرار گرفت.

برخی از پست‌های قدیمی نیز توسط صاحبانشان بازنشر شدند مثلاً کاربری با نام میزگل تصویری از یک نیروی یمنی در کنار پرچم آمریکای در حال سوختن را با عبارت همه ما یمنی هستیم منتشر کرده بود. این پست تا امروز ۳۸۲ هزار بازدید، ۲۰.۷ هزار لایک و ۳.۲ هزار ریپست دارد و حدود ۸۰۰ نفر زیر آن نظر گذاشته‌اند.