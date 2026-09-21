به کارش خبرنگار مهر، محمدعظیم ملک پیش از ظهر دوشنبه در مراسم «جشن جوانهها» در سنندج اظهار کرد: دوره متوسطه اول و بهویژه ورود به پایه هفتم، یکی از مقاطع حساس زندگی دانشآموزان است و خانواده، معلم و مدرسه باید در این مرحله ارتباطی مؤثر و هدفمند با یکدیگر داشته باشند.
وی با اشاره به گذشت حدود ۳۸ سال از دوران دانشآموزی خود افزود: سالهای مدرسه و دانشگاه با وجود طولانی به نظر رسیدن، با سرعت سپری میشوند و دانشآموزان باید از فرصتهایی که در اختیار دارند برای ساختن آینده خود بیشترین استفاده را ببرند.
معاون استاندار کردستان با بیان اینکه دانشآموزان بخش قابل توجهی از زندگی خود را در مدرسه سپری میکنند، ادامه داد: مدرسه باید جایی باشد که دانشآموز در زمان مواجهه با مشکلات، دغدغهها و فشارهای زندگی بتواند در آن احساس آرامش و امنیت کند.
ملک خاطرنشان کرد: رسیدن به این هدف نیازمند همراهی سه ضلع دانشآموز، خانواده و مدرسه است و اگر این سه مجموعه ارتباطی صمیمانه و هدفمند داشته باشند، زمینه رشد بهتر دانشآموزان فراهم خواهد شد.
وی خطاب به مدیران و معلمان مدارس گفت: نقش معلم تنها انتقال مطالب آموزشی نیست، بلکه نحوه ارتباط با دانشآموز و کمک به شکلگیری شخصیت او نیز بخشی از رسالت تعلیم و تربیت است.
تربیت شخصیت در کنار آموزش
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با تأکید بر اینکه آموزش صرفاً به کسب دانش محدود نمیشود، گفت: دانشآموزان در کنار یادگیری مباحث درسی باید مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و فردی را نیز فرا بگیرند و اعتماد به نفس لازم برای حضور مؤثر در جامعه را به دست آورند.
ملک افزود: دانش و موفقیت تحصیلی اهمیت زیادی دارد، اما پرورش نسلی سالم از نظر جسمی و روحی، برخوردار از شخصیت متعادل و توانمند، باید از اولویتهای اصلی نظام تعلیم و تربیت باشد.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش وظیفه دارد نسلی توانمند و آماده برای آینده تربیت کند؛ نسلی که بتواند در مسیر پیشرفت جامعه نقشآفرین باشد.
معاون استاندار کردستان خطاب به دانشآموزان پایه هفتم اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف خود باید از همان ابتدا مسیر زندگی را هدفمند انتخاب کنید، برای آینده برنامه داشته باشید و برای تحقق آن برنامهها دست به اقدام بزنید.
ملک با بیان اینکه موفقیت بدون تلاش و پشتکار به دست نمیآید، گفت: تلاشگری یکی از مهمترین عوامل رسیدن به دستاوردهای آینده است و دانشآموزان باید برای رسیدن به اهداف خود از سختی مسیر هراس نداشته باشند.
وی همچنین دانشآموزان را به پرسشگری، شجاعت، فعالیتهای ورزشی و هنری و پرورش خلاقیت توصیه کرد و افزود: جامعه آینده به جوانانی نیاز دارد که علاوه بر دانش، جسارت فکر کردن، پرسیدن، خلاقیت و توانایی حل مسائل را داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: دانشآموزان امروز با بهرهگیری از فرصتهای آموزشی و تربیتی، در آینده زمینهساز پیشرفت و توسعه ایران و استان کردستان باشند.
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