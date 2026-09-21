مشاور وزیر آموزش و پرورش: عدالت آموزشی باید از مدرسه دولتی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم «جشن جوانهها» که در مدرسه راه دانش سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مدرسه و معلم محور اصلی فعالیتهای آموزش و پرورش هستند و اگر قرار است کیفیت تعلیم و تربیت ارتقا پیدا کند، باید توانمندسازی معلمان و تقویت نقش مدیران و دبیران در مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: سیاستهای آموزش و پرورش در حوزه عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دنبال میشود و در این میان، معلمان به عنوان نیروهای خط مقدم نظام آموزشی، نقش تعیینکنندهای دارند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری برنامههای نمادین آغاز سال تحصیلی در مدارس دولتی ادامه داد: تلاش بر این است که عدالت آموزشی تنها به یک شعار محدود نشود و دانشآموزان در دورترین نقاط کشور نیز از فرصت تحصیل در مدارس دولتی و امکانات آموزشی مناسب برخوردار باشند.
حشمتیان از تلاش مجموعه نوسازی مدارس و آموزش و پرورش کردستان برای توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد و گفت: به نتیجه رسیدن پروژههای آموزشی نیازمند همراهی مجموعههای مختلف است و اقداماتی که در این حوزه انجام میشود، زمینه را برای دسترسی بهتر دانشآموزان به فضاهای آموزشی فراهم میکند.
وی خطاب به والدین دانشآموزان نیز اظهار کرد: خانواده نخستین بستر تربیت فرزندان است و مدرسه این مسیر را تکمیل میکند؛ بنابراین همراهی والدین با مدرسه میتواند در رشد علمی، تربیتی و اجتماعی دانشآموزان اثرگذار باشد.
آینده کشور در انتظار دانشآموزان است
مشاور وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانشآموزان حاضر در مراسم گفت: جایگاههای علمی و قهرمانی آینده در انتظار شماست و رسیدن به این جایگاهها به اراده، تلاش و خواست خود شما نیاز دارد.
حشمتیان با تأکید بر اهمیت همدلی و همراهی در جامعه افزود: دانشآموزان باید بدانند که موفقیت آینده آنها از مسیر تلاش و مسئولیتپذیری میگذرد و هر مقطع تحصیلی فرصتی برای جبران کاستیهای گذشته و حرکت به سوی پیشرفت و تعالی است.
وی با اشاره به جایگاه کردستان در پرورش چهرههای اثرگذار خاطرنشان کرد: این استان سرزمین دلاورمردان و قهرمانانی است که نسلهای مختلف را تربیت کردهاند و امروز نیز دانشآموزان کردستان میتوانند با تلاش و پشتکار، آیندهای درخشان برای خود و جامعه رقم بزنند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به نشاط دانشآموزان در روزهای ابتدایی سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: هفته نخست مدرسه باید با شادی و نشاط دانشآموزان همراه باشد و زمینه آشنایی، شکلگیری دوستیهای هدفمند و ایجاد آمادگی روحی برای حضور در کلاسهای درس فراهم شود.
حشمتیان ادامه داد: آموزش و پرورش علاوه بر آموزش، مأموریت تربیتی نیز بر عهده دارد و ضروری است برنامههای فرهنگی و تربیتی از همان روزهای نخست سال تحصیلی با جدیت دنبال شود.
وی در پایان خطاب به دانشآموزان گفت: آینده درخشان شما میتواند موجب سربلندی خانوادهها، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش شود و همه دستاندرکاران تعلیم و تربیت برای تحقق این آینده در کنار شما خواهند بود.
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