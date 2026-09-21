به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه آیین جشن شکوفه‌ها و بازگشایی مدارس شهرستان گچساران صبح دوشنبه ۳۰ شهریورماه با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها برگزار شد؛ آیینی که یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در آن پررنگ بود و مسئولان بر اهمیت علم‌آموزی و نقش نسل جدید در آینده کشور تأکید کردند.

مدیر آموزش و پرورش گچساران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه دانش‌آموزان دبستان «شجره طیبه مینا»، اظهار کرد: جای خالی این شهدا در کلاس‌های درس و آیین‌های بازگشایی مدارس احساس می‌شود.

مرضیه قنواتیان با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان، بر ضرورت تلاش و پشتکار بیشتر آنان در مسیر علم‌آموزی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید برای تحقق اهداف بلند کشور تلاش کنند و با کسب دانش و توانمندی، در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

وی علم و دانش را چراغ راه پیشرفت جامعه دانست و افزود: آینده روشن کشور در گرو تلاش امروز دانش‌آموزان در سنگر علم است.

مدیر آموزش و پرورش گچساران تصریح کرد: ایران قوی در آینده به دانش‌آموزانی نیاز دارد که باسواد، توانمند و هدفمند باشند و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش کنند.

در ادامه، معاون فرمانداری گچساران نیز با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به جامعه فرهنگی و آموزشی شهرستان، یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر را گرامی داشت.

مجید محمدی با اشاره به نقش نسل جدید در آینده کشور، گفت: آینده کشور و جامعه در گرو تلاش و هدف‌گذاری دانش‌آموزان است و آنان باید از همین امروز برای آینده خود، کشور و جامعه برنامه داشته باشند.

وی افزود: دانش‌آموزان در کنار کسب علم و دانش باید برای شکوفایی استعدادهای خود و ایفای نقش مؤثر در پیشرفت کشور تلاش کنند.

معاون فرمانداری گچساران تأکید کرد: ساختن آینده‌ای توانمند، نیازمند نسلی دانش‌آموخته، هدفمند و مسئولیت‌پذیر است و مدرسه می‌تواند نقطه آغاز این مسیر باشد.