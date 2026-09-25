قایقرانان کانوی زن ایران: رقابت سختی بود؛ عملکرد خوبی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره قایقرانی سواری زنان ایران در ماده کانوی ۵۰۰ با ترکیب هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی بعد از راهیابی به فینال بازیها، در مصاف با رقبای خود با کسب جایگاه هفتم به کار خود در بازیهای آسیایی ناگویا پایان دادند.

هدیه خیرآبادی ملی‌پوش ایران در رشته کانو دونفره ۵۰۰ متر، پس از کسب مقام هفتم در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: همراه با مائده شورگشتی در ماده کانو دونفره ۵۰۰ متر امروز مسابقه دادیم. صبح در مرحله مقدماتی رقابت کردیم و با کسب جایگاه نخست به فینال راه پیدا کردیم و در فینال هفتم شدیم.

وی افزود: برای روزهای آینده امیدوارم بچه‌ها موفق باشند و بتوانیم با خوشرنگ‌ترین مدال‌ها تیم به ایران برگردد. رقبا خیلی خوب کار کرده بودند و همه کشورها روند صعودی خوبی را در این رشته پیش گرفته بودند.

مائده شورگشتی نیز گفت: در ماده دو نفر کانوی زنان در بازیهای آسیایی شرکت کردیم. همه تیم‌ها خیلی قوی بودند و از قبل مسابقه هم این را می‌دانستیم. دو سالی بود که در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده بودیم تا خودمان را محک بزنیم و این موضوع برای ما کمی سخت بود. چون آمادگی و تجربه مسابقه‌ای‌مان کمتر شده بود.

وی ادامه داد: با این حال، فکر می‌کنم نسبت به خودمان خیلی خوب مسابقه دادیم و عملکرد قابل قبولی داشتیم.