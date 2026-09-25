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۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

۸ پل تخریب‌شده هرمزگان در کمتر از ۵۵ روز بازسازی شدند

۸ پل تخریب‌شده هرمزگان در کمتر از ۵۵ روز بازسازی شدند

بندرعباس- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان از بازسازی و آماده بهره‌برداری شدن هشت دستگاه پل تخریب‌شده در حملات دشمن به زیرساخت‌های استان طی کمتر از ۵۵ روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی صبح جمعه در آیین افتتاح پل‌های آسیب دیده هرمزگان، با اشاره به حملات روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه به زیرساخت‌های استان اظهار کرد: در جریان این حملات، ۹ دستگاه پل بزرگ و دو دستگاه تونل مورد حمله قرار گرفت و خسارت‌های اساسی به این زیرساخت‌ها وارد شد.

وی افزود: در ساعات اولیه این حادثه، با حضور میدانی محمد آشوری استاندار هرمزگان در میان راهداران، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی و با دستور ویژه استاندار برای بازگشایی مسیرهای کنارگذر، اقدامات لازم بلافاصله آغاز شد و راه‌های جایگزین در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان ادامه داد: بعدازظهر ۲۷ تیرماه نیز مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به همراه معاونان خود از پروژه‌های آسیب‌دیده بازدید کردند و جلسات هماهنگی برای آغاز عملیات بازسازی برگزار شد.

شرفی بیان کرد: با هماهنگی انجام‌شده، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مجوزهای لازم برای برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران را صادر کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیمانکاران انتخاب و عملیات بازسازی پل‌ها آغاز شد.

بازسازی ۸ پل در کمتر از ۵۵ روز

وی با بیان اینکه اکنون در آستانه مهرماه قرار داریم، گفت: در مدت حدود ۵۵ روز موفق شدیم هشت دستگاه پل را آماده بهره‌برداری کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان اضافه کرد: یک دستگاه پل دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست و عملیات بازسازی دو دستگاه تونل نیز به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۳۰ و ۶۰ درصد در حال انجام است.

شرفی عنوان کرد: پس از افتتاح پل‌های بازسازی‌شده، از پروژه‌های مربوط به تونل‌های آسیب‌دیده نیز بازدید و آخرین روند پیشرفت آنها بررسی خواهد شد.

وی این اقدامات را حاصل یک کار جمعی و هماهنگ دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی، استانداری هرمزگان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، سازمان راهداری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس راه، مدیران، مهندسان مشاور، پیمانکاران، کارگران و راهداران همگی در این تلاش شبانه‌روزی سهیم بودند.

جابه‌جایی ۱۳.۶ میلیون تن کالا در نیمه نخست سال

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان در ادامه با تشریح عملکرد این اداره‌کل در ۶ ماهه نخست سال اظهار کرد: در این مدت ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا در استان جابه‌جا شده و ۷۳۵ هزار فقره بارنامه صادر شده است.

شرفی افزود: در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز نزدیک به ۲ میلیون تن کالا جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل مسافر گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۲ میلیون و ۴۳ هزار نفر مسافر جابه‌جا شدند و برای این جابه‌جایی‌ها ۳۲۶ هزار فقره صورت‌وضعیت صادر شده است.

احداث ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان همچنین از اجرای طرح‌های گسترده در حوزه راه‌های روستایی خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی احداث شده و ۱۶۸ کیلومتر از راه‌های روستایی نیز بازگشایی شده است.

شرفی ادامه داد: در بخش راهداری نیز ۱۷۵ پروژه بهسازی و روکش آسفالت اجرا شده و حدود ۳۰ کیلومتر از راه‌ها بهسازی شده است.

وی از آماده‌سازی ۱۱ باب مجتمع خدمات رفاهی برای افتتاح خبر داد و گفت: راه‌های پدافندی نیز که پس از جنگ در دستور کار قرار گرفتند، با پیشرفت مناسبی در حال اجرا هستند.

شرفی در پایان از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، استانداری هرمزگان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، پیمانکاران و مجموعه راهداران استان در روند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده قدردانی کرد.

کد مطلب 6957850

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