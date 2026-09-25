به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی صبح جمعه در آیین افتتاح پل‌های آسیب دیده هرمزگان، با اشاره به حملات روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه به زیرساخت‌های استان اظهار کرد: در جریان این حملات، ۹ دستگاه پل بزرگ و دو دستگاه تونل مورد حمله قرار گرفت و خسارت‌های اساسی به این زیرساخت‌ها وارد شد.

وی افزود: در ساعات اولیه این حادثه، با حضور میدانی محمد آشوری استاندار هرمزگان در میان راهداران، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی و با دستور ویژه استاندار برای بازگشایی مسیرهای کنارگذر، اقدامات لازم بلافاصله آغاز شد و راه‌های جایگزین در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان ادامه داد: بعدازظهر ۲۷ تیرماه نیز مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به همراه معاونان خود از پروژه‌های آسیب‌دیده بازدید کردند و جلسات هماهنگی برای آغاز عملیات بازسازی برگزار شد.

شرفی بیان کرد: با هماهنگی انجام‌شده، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مجوزهای لازم برای برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران را صادر کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیمانکاران انتخاب و عملیات بازسازی پل‌ها آغاز شد.

بازسازی ۸ پل در کمتر از ۵۵ روز

وی با بیان اینکه اکنون در آستانه مهرماه قرار داریم، گفت: در مدت حدود ۵۵ روز موفق شدیم هشت دستگاه پل را آماده بهره‌برداری کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان اضافه کرد: یک دستگاه پل دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست و عملیات بازسازی دو دستگاه تونل نیز به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۳۰ و ۶۰ درصد در حال انجام است.

شرفی عنوان کرد: پس از افتتاح پل‌های بازسازی‌شده، از پروژه‌های مربوط به تونل‌های آسیب‌دیده نیز بازدید و آخرین روند پیشرفت آنها بررسی خواهد شد.

وی این اقدامات را حاصل یک کار جمعی و هماهنگ دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی، استانداری هرمزگان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، سازمان راهداری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس راه، مدیران، مهندسان مشاور، پیمانکاران، کارگران و راهداران همگی در این تلاش شبانه‌روزی سهیم بودند.

جابه‌جایی ۱۳.۶ میلیون تن کالا در نیمه نخست سال

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان در ادامه با تشریح عملکرد این اداره‌کل در ۶ ماهه نخست سال اظهار کرد: در این مدت ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا در استان جابه‌جا شده و ۷۳۵ هزار فقره بارنامه صادر شده است.

شرفی افزود: در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز نزدیک به ۲ میلیون تن کالا جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل مسافر گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۲ میلیون و ۴۳ هزار نفر مسافر جابه‌جا شدند و برای این جابه‌جایی‌ها ۳۲۶ هزار فقره صورت‌وضعیت صادر شده است.

احداث ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان همچنین از اجرای طرح‌های گسترده در حوزه راه‌های روستایی خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی احداث شده و ۱۶۸ کیلومتر از راه‌های روستایی نیز بازگشایی شده است.

شرفی ادامه داد: در بخش راهداری نیز ۱۷۵ پروژه بهسازی و روکش آسفالت اجرا شده و حدود ۳۰ کیلومتر از راه‌ها بهسازی شده است.

وی از آماده‌سازی ۱۱ باب مجتمع خدمات رفاهی برای افتتاح خبر داد و گفت: راه‌های پدافندی نیز که پس از جنگ در دستور کار قرار گرفتند، با پیشرفت مناسبی در حال اجرا هستند.

شرفی در پایان از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، استانداری هرمزگان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، پیمانکاران و مجموعه راهداران استان در روند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده قدردانی کرد.